Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Салах забил 107 голов на Энфилде в АПЛ. У кого больше на одном стадионе?
Англия
03 ноября 2025, 10:31 | Обновлено 03 ноября 2025, 10:46
Салах забил 107 голов на Энфилде в АПЛ. У кого больше на одном стадионе?

Вспомним тройку лучших бомбардиров лиги по данному показателю

Салах забил 107 голов на Энфилде в АПЛ. У кого больше на одном стадионе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий Мохаммед Салах забил уже 107 голов на Энфилде в матчах АПЛ.

В матче 10-го тура сезона 2025/26 Ливерпуль дома обыграл Астон Виллу со счетом 2:0.

Победным голом за «красных» отличился Мохаммед Салах.

Для египтянина этот гол стал 107-м, забитым в АПЛ на Энфилде.

Лишь один игрок в истории Премьер-лиги забил больше на одном стадионе: Тьерри Анри на Хайбере (114).

Игроки АПЛ с наибольшим количеством голов на одном стадионе

  • 114 – Тьерри Анри (Хайбери)
  • 107 – Мохаммед Салах (Энфилд)
  • 106 – Серхио Агуэро (Этихад)
Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Астон Вилла статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
