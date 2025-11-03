Салах забил 107 голов на Энфилде в АПЛ. У кого больше на одном стадионе?

Египетский нападающий Мохаммед Салах забил уже 107 голов на Энфилде в матчах АПЛ.

В матче 10-го тура сезона 2025/26 Ливерпуль дома обыграл Астон Виллу со счетом 2:0.

Победным голом за «красных» отличился Мохаммед Салах.

Для египтянина этот гол стал 107-м, забитым в АПЛ на Энфилде.

Лишь один игрок в истории Премьер-лиги забил больше на одном стадионе: Тьерри Анри на Хайбере (114).

Игроки АПЛ с наибольшим количеством голов на одном стадионе

Most goals scored at a single ground in Premier League history:



◎ 114 - Thierry Henry (Highbury)

◉ 107 - Mohamed Salah (Anfield)

◎ 106 - Sergio Aguero (Etihad)



Mo is now outright second. 🥈 pic.twitter.com/zqUeqd5Eqb