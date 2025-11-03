Салах забил 107 голов на Энфилде в АПЛ. У кого больше на одном стадионе?
Вспомним тройку лучших бомбардиров лиги по данному показателю
Египетский нападающий Мохаммед Салах забил уже 107 голов на Энфилде в матчах АПЛ.
В матче 10-го тура сезона 2025/26 Ливерпуль дома обыграл Астон Виллу со счетом 2:0.
Победным голом за «красных» отличился Мохаммед Салах.
Для египтянина этот гол стал 107-м, забитым в АПЛ на Энфилде.
Лишь один игрок в истории Премьер-лиги забил больше на одном стадионе: Тьерри Анри на Хайбере (114).
Игроки АПЛ с наибольшим количеством голов на одном стадионе
- 114 – Тьерри Анри (Хайбери)
- 107 – Мохаммед Салах (Энфилд)
- 106 – Серхио Агуэро (Этихад)
