Маркевич назвал лучших игроков матча Шахтер – Динамо

Вчера, 3 ноября состоялся центральный матч 11-го тура в украинской Премьер-лиге «Шахтер» – «Динамо» (3:1). В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua итог этого противостояния подвел бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич, который в частности, назвал лучших игроков этого поединка.

– У «Динамо» я бы отметил Виталия Буяльского, – сказал Маркевич. – А У «Шахтера» лучшими, на мой взгляд, были Эгиналду и центральный защитник Марлон. Также авансом хотел бы отметить динамовского защитника Тиаре. Из этого футболиста в будущем может получиться толк. Да, он пока много ошибается, но перспектива в нем видна.

Отметим, что в 12-м туре «Шахтер» сыграет с «Полтавой», а «Динамо» – с ЛНЗ. Оба поединка состояться 9 ноября.