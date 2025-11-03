Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 09:26 | Обновлено 03 ноября 2025, 10:04
Маркевич назвал лучших игроков матча Шахтер – Динамо

Авторитетный наставник отметил четырех футболистов из составов обеих команд

Маркевич назвал лучших игроков матча Шахтер – Динамо
Динамо. Алиу Тиаре

Вчера, 3 ноября состоялся центральный матч 11-го тура в украинской Премьер-лиге «Шахтер» – «Динамо» (3:1). В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua итог этого противостояния подвел бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич, который в частности, назвал лучших игроков этого поединка.

– У «Динамо» я бы отметил Виталия Буяльского, – сказал Маркевич. – А У «Шахтера» лучшими, на мой взгляд, были Эгиналду и центральный защитник Марлон. Также авансом хотел бы отметить динамовского защитника Тиаре. Из этого футболиста в будущем может получиться толк. Да, он пока много ошибается, но перспектива в нем видна.

Отметим, что в 12-м туре «Шахтер» сыграет с «Полтавой», а «Динамо» – с ЛНЗ. Оба поединка состояться 9 ноября.

Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Виталий Буяльский Эгиналду Алиу Тиаре Марлон Сантос
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
