ТУРАН: «Мы сделали выводы. Очень переживали после поражения в Кубке»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча 11-го тура УПЛ с «Динамо» (3:1):

– Хочу подчеркнуть, что мы тяжело переживали дни после последнего противостояния в Кубке Украины, нам было непросто. Важно, что мы понимали, как нам реагировать. И, на мой взгляд, действительно хорошо отреагировали и сделали правильные выводы после последнего противостояния. Мы очень хорошо выходили в атаки, также наш оборонительный блок был именно таким, каким я хотел его видеть. Когда нужно было обороняться – хорошо оборонялись, когда нужно было достойно проявить себя в позиционной атакующей фазе – тоже это делали.

Кроме того, на мой взгляд, было отличное начало второго тайма, невероятный удар Невертона, который конвертировался в гол. Что касается пропущенного мяча, то он также возник, к сожалению, из того, что мы анализировали: после прострельной передачи с фланга мяч оказался примерно в зоне удара с пенальти, и соперник сумел замкнуть. Но в целом я полностью доволен тем, как мои ребята проявили себя сегодня. Например, если анализировать какие-то моменты, то мы хотели, чтобы наши фланговые защитники поднимались выше и выполняли своеобразную роль вингеров – это сегодня удалось очень хорошо внедрить в игру.

Также, персонально оценивая Педро Энрике, он очень хорошо балансировал наш оборонительный блок, что было необходимо. Так что все те эпизоды, что произошли с нами в матче, мы отыграли действительно на высоком уровне и заслужили сегодняшнюю победу. Но в любом случае важно не забывать, что три очка – это всегда только три очка, независимо от того, матч ли это с «Динамо» или с любым другим соперником. Поэтому мы не впадаем в эйфорию, у нас очень много работы впереди, но сегодня за свои усилия и старание мои подопечные заслужили празднование.

– Хотелось бы спросить о настрое на второе за эту неделю Классическое, ведь после первого матча в медиа были слова Дениса Попова, что нынешние Классические по накалу будто пародия по сравнению с теми, что были раньше. Использовали ли вы эти слова, чтобы мотивировать своих игроков перед сегодняшним поединком?

– На самом деле, мы стараемся не обращать внимания на высказывания соперников в медиа или прессе, но я уверен, что сегодня мои игроки прекрасно ответили непосредственно своей игрой и результатом на футбольном поле. Обобщая, считаю, что в таких высказываниях следует проявлять больше уважения к оппоненту. Конечно, что касается событий на футбольном поле, вы можете использовать любые приемы, разрешенные в рамках футбольных правил, но когда речь идет о коммуникации с широкой аудиторией, разумеется, мы должны проявлять немного больше уважения.

Я также уверен, что Попов когда-то тоже был молодым игроком и должен понимать, что должен быть примером для младшего поколения футболистов, которыми, в частности, являются наши бразильцы. Им действительно непросто: они приехали в чужую страну за 12 тысяч километров. И несмотря на то, что наша страна находится в состоянии полномасштабной войны, они стараются делиться своими мечтами с тысячами детей здесь, в Украине.

Футбол – это такое явление, где иногда можно проиграть, а иногда одержать победу, поэтому очень важно относиться с должным уважением к любому сопернику. По моему убеждению, Попов должен быть одним из тех, кто является примером для молодого подрастающего поколения. Поэтому, на мой взгляд, он тоже проявил себя как пародия на определённый, отдельно взятый уровень. И хочу подчеркнуть: этот ответ я даю вам не как главный тренер «Шахтера», а просто как человек.

– В предыдущей игре с «Динамо» не хватило завершения атак, сегодня же команда была более эффективной. Это работа над ошибками или результат внутреннего разговора с командой?

– Считаю, даже несмотря на положительный для нас результат сегодня, мы всё равно не смогли реализовать все те моменты, которые удалось создать. Можно вспомнить эпизоды, которые возникали у Очеретько, Конопли, Педриньо – на самом деле таких было множество. Однако да, безусловно, мы сделали много выводов, которые были полезными в сегодняшнем матче. Конечно, это другой турнир, но поражение или ничья были бы неприятным результатом для нас.

Поэтому я действительно очень рад сегодняшней победе. Если я не ошибаюсь, до этого «Динамо» не могло обыграть «Шахтер» 5 лет подряд, поэтому важно проявлять, как я подчеркнул ранее, уважение к своему оппоненту. Мы очень уважаем «Динамо», и я уверен, что в этой лиге это самый сложный соперник, с которым нам предстоит встречаться.

– Вы победили принципиального соперника и сами говорите, насколько это принципиально. Сейчас вы очень сосредоточены, но какие эмоции были у команды, ведь мы слышали, насколько вы радовались? И если смотреть на дистанцию, то понятно, что чемпионство завоевывается в матчах не только с прямыми конкурентами, но и со всеми, с аутсайдерами в том числе. Сегодняшняя победа над «Динамо» насколько тоже важна в плане закладывания кирпича для будущего чемпионского титула?

– Как я подчеркнул, сегодня мои игроки действительно заслужили празднование, прежде всего потому, что до этого нас действительно постиг не слишком удачный период, и они должны были получить эту позитивную эмоцию в результате заслуженной победы. Однако важно отметить, что перед этим противостоянием я старался полностью передать им эмоцию грусти, и, по моему убеждению, они полностью ею прониклись. Конечно, я их поддерживал, но для них было очень важно прожить этот момент эмоциональной печали.

Что касается хода событий на поле, то вы можете контролировать мяч большую часть игрового времени, но это никоим образом не гарантирует вам победу или даже то, что вы будете лучше в противостоянии. Да, у меня был опыт игры в «Барселоне», «Галатасарае», где мы всегда старались доминировать с мячом и побеждали благодаря тотальному контролю. С другой стороны, у меня также есть опыт игры за «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне, где вы побеждаете благодаря полностью противоположной стилистике футбола. Поэтому современный футбол не основывается на каком-то доминировании на мяче, он основывается на том, чтобы пользоваться моментами в нужном месте и в нужное время.

Сейчас мы можем посмотреть на «Арсенал». Это, на мой взгляд, одна из лучших команд мира на данный момент, и действительно, мои игроки имели возможность почерпнуть у них некоторые особенности и воплотить их в своей игре. Важно осознавать, что даже когда вы находитесь без мяча, это всё равно не проблема, и нужно просто знать, как правильно реагировать на те эпизоды, когда вы остаетесь без контроля. Да, я с вами согласен, сегодняшняя игра даст много пищи для размышлений, конечно, мы вынесем много полезных уроков из этого противостояния.