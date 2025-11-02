Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «Был фол, и должны назначать пенальти. Но есть арбитр и VAR»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 21:39 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:04
899
0

КАРАВАЕВ: «Был фол, и должны назначать пенальти. Но есть арбитр и VAR»

Защитник Динамо прокомментировал поражение в матче против Шахтера

02 ноября 2025, 21:39 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:04
899
0
КАРАВАЕВ: «Был фол, и должны назначать пенальти. Но есть арбитр и VAR»
ФК Динамо. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после поражения от «Шахтера» в матче 11-го тура чемпионата Украины (1:3).

– Конечно, эмоции негативные. На первых минутах игра складывалась не по нашему сценарию. Пропустили необязательный гол после стандарта – подвела концентрация, недоработали. Будем разбирать, чтобы в следующих играх такого не было. Бывает, ничего страшного…

Потом уже, когда счет стал 2:0, пошли всеми силами вперед. Забили гол, имели еще моменты, но реализация немного подвела нас. Двигаемся дальше, еще много игр, так что вся борьба впереди.

– Александр Шовковский на одной из предыдущих пресс-конференций говорил, что нельзя выходить на поле, уже уступая в счете. Быстро пропущенный мяч сегодня стал неожиданностью? Не разобрались при стандарте или не вошли в игру?

– Да не сказал бы. Вышли заряженными, были мотивированы на игру. Но недоработали при стандартном положении с игроками, пошла хорошая подача с углового… Будем смотреть и делать выводы на будущее.

– Эмоции в игре кипели не на шутку, градус был высоким, но в протоколе в итоге лишь три желтые карточки…

– В принципе, к арбитру особых претензий нет. Отработал высококвалифицированно и в целом контролировал то, что происходило на поле.

– Но не можем не вспомнить спорный эпизод при счете 2:1 с толчком Бондаря в спину Огундане в штрафной площадке…

– Лично я еще не смотрел этот эпизод. Но со стороны показалось, что был фол, и должны были назначать пенальти. Но есть арбитр, есть ВАР, они проверяют момент. Им доверили эту миссию, они берут на себя ответственность – значит, пенальти не было.

– Сейчас снова увеличилось отставание от «Шахтера» в турнирной таблице. Какое настроение в коллективе? Ведь у «Динамо» впереди сложный календарь – Лига конференций, чемпионат Украины…

– Во-первых, мы сами виноваты, что раньше потеряли много очков. Но руки не опускаем, будем работать и выходить на каждую игру, как на последнюю. Терять нам уже нечего, и без того уже есть отставание от конкурента, так что будем догонять нынешнего лидера.

По теме:
САЛЕНКО: «Нужна команда, которая бежит, а не делает это по праздникам»
«Катастрофа». Легенда Динамо назвал причину поражения киевлян в Классико
Буяльский в матче с Шахтером отметил двойной юбилей
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Александр Караваев судейство VAR пенальти
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Футбол | 02 ноября 2025, 09:22 3
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала

Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса

Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Футбол | 02 ноября 2025, 16:48 34
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч

Поединок 11-го тура УПЛ состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02.11.2025, 00:59
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Футбол | 02.11.2025, 20:46
Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Эрлинг Холанд вошел в историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 11
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем