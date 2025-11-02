КАРАВАЕВ: «Был фол, и должны назначать пенальти. Но есть арбитр и VAR»

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после поражения от «Шахтера» в матче 11-го тура чемпионата Украины (1:3).

– Конечно, эмоции негативные. На первых минутах игра складывалась не по нашему сценарию. Пропустили необязательный гол после стандарта – подвела концентрация, недоработали. Будем разбирать, чтобы в следующих играх такого не было. Бывает, ничего страшного…

Потом уже, когда счет стал 2:0, пошли всеми силами вперед. Забили гол, имели еще моменты, но реализация немного подвела нас. Двигаемся дальше, еще много игр, так что вся борьба впереди.

– Александр Шовковский на одной из предыдущих пресс-конференций говорил, что нельзя выходить на поле, уже уступая в счете. Быстро пропущенный мяч сегодня стал неожиданностью? Не разобрались при стандарте или не вошли в игру?

– Да не сказал бы. Вышли заряженными, были мотивированы на игру. Но недоработали при стандартном положении с игроками, пошла хорошая подача с углового… Будем смотреть и делать выводы на будущее.

– Эмоции в игре кипели не на шутку, градус был высоким, но в протоколе в итоге лишь три желтые карточки…

– В принципе, к арбитру особых претензий нет. Отработал высококвалифицированно и в целом контролировал то, что происходило на поле.

– Но не можем не вспомнить спорный эпизод при счете 2:1 с толчком Бондаря в спину Огундане в штрафной площадке…

– Лично я еще не смотрел этот эпизод. Но со стороны показалось, что был фол, и должны были назначать пенальти. Но есть арбитр, есть ВАР, они проверяют момент. Им доверили эту миссию, они берут на себя ответственность – значит, пенальти не было.

– Сейчас снова увеличилось отставание от «Шахтера» в турнирной таблице. Какое настроение в коллективе? Ведь у «Динамо» впереди сложный календарь – Лига конференций, чемпионат Украины…

– Во-первых, мы сами виноваты, что раньше потеряли много очков. Но руки не опускаем, будем работать и выходить на каждую игру, как на последнюю. Терять нам уже нечего, и без того уже есть отставание от конкурента, так что будем догонять нынешнего лидера.