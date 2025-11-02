ВИДЕО. Как Кабаев оформил автогол в матче Шахтер – Динамо на 90+4-й мин.

2 ноября Шахтер переиграл Динамо в 11-м туре УПЛ 2025/26 со счетом 3:1 – третий мяч для горняков забил Владислав Кабаев, который оформил автогол.

Кабаев неудачно выбил мяч из ног Изаки Силвы на 90+4-й минуте, самостоятельно пробив по своим же воротам.

Шахтер взял реванш у Динамо за поражение в 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

В таблице УПЛ подопечные Арды Турана идут на первом месте с 24 очками, коллектив Александра Шовковского располагается на второй позиции с 20 пунктами.

❗️ ВИДЕО. Как Буяльский оформил автогол в матче Шахтер – Динамо на 90+4-й мин.