Реал намерен совершить топ-трансфер, достигнув соглашения уже зимой

Английский защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, испанский гранд уверен, что сумеет подписать 25-летнего футболиста бесплатно в качестве свободного агента следующим летом. Контракт может быть согласован уже зимой.

В текущем сезоне Марк Гехи провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансфер одного из лучших игроков мира.