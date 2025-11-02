Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал намерен совершить топ-трансфер, достигнув соглашения уже зимой
Испания
02 ноября 2025, 20:07
1

Реал намерен совершить топ-трансфер, достигнув соглашения уже зимой

Внимание испанского града привлекает Марк Гехи

Реал намерен совершить топ-трансфер, достигнув соглашения уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Английский защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, испанский гранд уверен, что сумеет подписать 25-летнего футболиста бесплатно в качестве свободного агента следующим летом. Контракт может быть согласован уже зимой.

В текущем сезоне Марк Гехи провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансфер одного из лучших игроков мира.

Марк Гехи Реал Мадрид Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: The Sun
