Реал намерен совершить топ-трансфер, достигнув соглашения уже зимой
Внимание испанского града привлекает Марк Гехи
Английский защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, испанский гранд уверен, что сумеет подписать 25-летнего футболиста бесплатно в качестве свободного агента следующим летом. Контракт может быть согласован уже зимой.
В текущем сезоне Марк Гехи провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансфер одного из лучших игроков мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вторая серия «класичного». Победитель в этот раз будет иным?
Антоненко – о травме Марченко