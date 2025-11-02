Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтер – Динамо

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Краснопёров эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на центральный поединок 11 тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо», который состоится сегодня на «Арене Львов».

«Думаю, как бы ни закончилось дерби – это не приведет к изменениям на тренерском мостике. В последние дни многие эксперты утверждали, что после кубкового поражения от «Динамо» сильно захиталось кресло под главным тренером «Шахтера» Тураном. Я так не считаю. Турок – квалифицированный специалист, и на игру дончан повлияла потеря лидеров, а не какие-то его просчеты. Тем более, что клубные боссы «горняков» не приобрели тех игроков, которых он хотел. Вот почему к некоторым прогнозам я отношусь как к обычному пиару.

Что же касается сегодняшней игры, то я убежден, что команды качественно поработали над исправлением допущенных в первом Классическом матче этого сезона ошибок и будут действовать в присущем им стиле. Динамовцы будут играть вторым номером, но более агрессивно в переходной зоне, чем это было в кубковом матче. Отдаю предпочтение киевлянам – 1:0, хотя по количеству созданных голевых моментов лучше будут выглядеть «горняки».

