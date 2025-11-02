Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Заря – Рух. Стали известны стартовые составы

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 15:30

Заря – Рух. Стали известны стартовые составы
Коллаж Sport.ua

2 ноября в 15:30 по киевскому времени начнется матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганский «Заря» и львовский «Рух».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Денис Шурман из Киевской области. Матч проходит в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Стали известны стартовые составы на матч Заря – Рух:

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
