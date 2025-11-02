Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 14:43 |
209
0
Заря – Рух. Стали известны стартовые составы
Матч 11-го тура УПЛ начнется в 15:30
02 ноября 2025, 14:43
209
0
2 ноября в 15:30 по киевскому времени начнется матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганский «Заря» и львовский «Рух».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Денис Шурман из Киевской области. Матч проходит в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.
Стали известны стартовые составы на матч Заря – Рух:
