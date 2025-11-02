Игрок мечты для Алонсо. Реал готовит 100 миллионов евро за победителя ЛЧ
Витинья может покинуть «Пари Сен-Жермен»
Мадридский «Реал» продолжает интересоваться португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Витинью, сообщает испанский веб-портал Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб готов предложить за 25-летнего футболиста 100 миллионов евро.
Отмечается, что этот игрок является «полузащитником мечты» для главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо.
В сезоне 2025/26 Витинья провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать Марка Гехи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник Динамо во флеш-интервью раскритиковал работу судьи в матче с Шахтером
Поединок 11-го тура УПЛ 2025/26 состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву