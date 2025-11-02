Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок мечты для Алонсо. Реал готовит 100 миллионов евро за победителя ЛЧ
Испания
02 ноября 2025, 22:01 |
Витинья может покинуть «Пари Сен-Жермен»

02 ноября 2025, 22:01 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Мадридский «Реал» продолжает интересоваться португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Витинью, сообщает испанский веб-портал Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов предложить за 25-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Отмечается, что этот игрок является «полузащитником мечты» для главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо.

В сезоне 2025/26 Витинья провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать Марка Гехи.

Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
