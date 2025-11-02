Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эрен АЙДИН: «Этот день особенный для меня»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 14:09 | Обновлено 02 ноября 2025, 14:10
Вингер «Вереса» прокомментировал победу над «Эпицентром»

НК Верес

Полузащитник ровенского «Вереса» Владислав Шарай прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (3:2) в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Я очень счастлив, что сегодня наша команда победила. Этот день особенный для меня, ведь я забил свой первый гол в чемпионате Украины. Это очень важный момент в моей карьере. Для атакующего игрока забивать голы всегда важно – это придает уверенности, помогает команде и мотивирует двигаться дальше.

Сегодня я открыл счет своим забитым мячам и, надеюсь, это только начало. Но самое главное – победа команды. А гол хочу посвятить своим сестрам и брату Эмре, который всегда меня поддерживает.

Надеюсь, впереди еще много таких моментов и, конечно, еще больше побед».

Эрен Айдин чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Верес
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
