Эрен АЙДИН: «Этот день особенный для меня»
Вингер «Вереса» прокомментировал победу над «Эпицентром»
Полузащитник ровенского «Вереса» Владислав Шарай прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (3:2) в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги:
«Я очень счастлив, что сегодня наша команда победила. Этот день особенный для меня, ведь я забил свой первый гол в чемпионате Украины. Это очень важный момент в моей карьере. Для атакующего игрока забивать голы всегда важно – это придает уверенности, помогает команде и мотивирует двигаться дальше.
Сегодня я открыл счет своим забитым мячам и, надеюсь, это только начало. Но самое главное – победа команды. А гол хочу посвятить своим сестрам и брату Эмре, который всегда меня поддерживает.
Надеюсь, впереди еще много таких моментов и, конечно, еще больше побед».
