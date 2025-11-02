Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 13:28 | Обновлено 02 ноября 2025, 13:30
Владислав ШАРАЙ: «Для меня этот мяч очень важен»

Полузащитник «Вереса» прокомментировал победу над «Эпицентром»

НК Верес. Владислав Шарай

Полузащитник ровенского «Вереса» Владислав Шарай прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (3:2) в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Хорошо, что наконец забил свой первый гол в сезоне. Давно не забивал и поэтому для меня этот мяч – очень важен. На тренировках забиваю регулярно, а в официальных играх не получалось. Поэтому слава Богу, что так случилось.

«Эпицентр» – это хорошая команда, они играют в комбинационный футбол, имеют хороших исполнителей. Считаю, что они сейчас занимают не то место в турнирной таблице, на котором должны были бы быть».

