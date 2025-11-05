Футбол на войне: латиноамериканские игроки видят в Украине ворота в Европу

Среди сирен воздушной тревоги и полупустых стадионов футбол в Украине продолжается. И среди ужасов войны некоторые молодые латиноамериканцы нашли здесь неожиданный путь к своей европейской мечте: играть, расти и двигаться вперед, когда все, казалось бы, остановилось.

Когда дело доходит до того, чтобы собрать чемоданы и попытать счастья в Европе, Украина, вероятно, не является первым выбором для многих. Лига этой европейской страны, более трех лет находящейся под гнетом военной агрессии россии, в один момент оказалась лишена иностранных игроков, но сегодня она пытается восстановиться, став еще одной площадкой для латиноамериканских футболистов, стремящихся пробиться на большую европейскую футбольную сцену.

Эти футболисты прибывают в Украину на фоне новостей, которые мы все читаем и слышим ежедневно: бомбардировки, погибшие мирные жители, нехватка электроэнергии и, прежде всего, постоянная угроза того, что конфликт может масштабироваться на фоне провалов мирных переговоров.

Но футбол, по крайней мере сегодня, кажется, представляет собой иную реальность. Украинская Премьер-лига продолжает борьбу. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» (который не играл в Донецке больше десяти лет из-за конфликта с пророссийскими повстанцами) даже играют в Лиге конференций, третьем по значимости клубном турнире УЕФА, хотя, конечно, свои международные матчи они проводят за пределами Украины.

Но как можно играть в футбол в зоне боевых действий, противостоя одной из ведущих военных держав мира? Как можно думать о мяче, когда с неба падают ракеты? Как можно праздновать голы, когда есть столько поводов для скорби и столько погибших, которых нужно похоронить?

Футбол, пожалуй, не нуждается в объяснениях. Этот вид спорта, способный вызывать разногласия из-за соперничества, которое он порождает между двумя противоборствующими сторонами, стал объединяющей душой этой измученной, но гордой страны.

Люди стекаются на стадионы, вместимость которых, конечно же, крайне ограничена, и всегда помнят о наличии поблизости бомбоубежищ. Матчи проводятся днем, поскольку поздним вечером и ночью действует строгий комендантский час. Но когда мяч начинает катиться, кажется, что все остальное уже не имеет значения. Война изменила и болельщиков: в любой другой точке мира они встретили бы гостей с враждебностью, а здесь смеются, празднуют, плачут и аплодируют вместе, потому что, в конечном счете, в самом важном матче все они защищают одни цвета.

Это ощущение «нормальности» начинает отражаться и на составах украинских клубов, в которых в общей сложности 116 иностранных игроков. Чуть меньше половины, 48, – выходцы из Латинской Америки. Большинство из них – бразильцы (34), но есть также игроки из Венесуэлы (6), Боливии (2), Эквадора (2), Аргентины (1), Колумбии (1), Панамы (1) и Коста-Рики (1).

Аргентинец Патрисио Танда – один из них. Он играл за аргентинские команды «Расинг», «Унион де Санта-Фе» и «Ферро Карриль Оэсте», пока не получил возможность уехать за границу. Его остановка – львовские «Карпаты», клуб, расположенный в самом крупном городе на западе Украины, совсем рядом с границей с Польшей и в настоящее время вдали от основных военных баталий.

facebook.com/karpaty.lviv. Патрисио Танда

В 22 года (сейчас ему 23) предложение от «Карпат» не напугало молодого футболиста. Наоборот, оно его воодушевило. «Мы начали узнавать и изучать вопрос. Я связался с другим иностранцем, который здесь, и спросил, как дела», – рассказал Танда в интервью CNN. «Я попросил его рассказать мне, какова на самом деле жизнь здесь, какова эта страна, как обстоят дела с войной».

«Конечно, это меня немного обеспокоило», – говорит он спустя девять месяцев после прибытия в Украину.

После разговора с посольством Аргентины Танда говорит: «Мы решили приехать, потому что увидели, что, возможно, все не так плохо, как казалось по новостям». Он использует множественное число, потому что, хотя он живет один во Львове, «это было совместное решение», подчеркивая поддержку семьи, которую он получил, впервые отправившись в это приключение за пределами родной страны.

«Жизнь здесь течет как ни в чем не бывало. Есть ночные клубы и бары. Центр города полон людей, жизнь идет своим чередом, по крайней мере, в этом городе. Это меня очень удивило», – рассказал Танда. «Возможно, когда вы находитесь в торговом центре, вам придется уйти из-за протокола безопасности. Но люди просто продолжают ходить по улице, заниматься своими делами».

Львов не избежал ужасов войны, особенно в первый год конфликта, когда он подвергся нескольким российским ракетным обстрелам. Однако Украина не сообщала о каких-либо серьезных инцидентах с конца августа.

Впрочем, аргентинский полузащитник очень четко понимает, как работают протоколы безопасности, и активно использует социальные сети, такие как Telegram: «Есть множество групп, где можно получить информацию. Если срабатывает сирена, приложение на телефоне предупреждает вас о любой опасности, которая может распространиться по городу», – рассказал Танда. «Также приложение сообщает, сколько времени у вас есть, чтобы добраться до убежища».

Он также говорит, что у него есть группа в WhatsApp с другими легионерами «Карпат»: «Мы начеку. Если мы спим и срабатывает оповещение, мы звоним друг другу и спрашиваем, как дела».

Брайан Кастильо не прожил в Украине и 10 дней, когда дал это интервью, но его первые впечатления совпали с впечатлениями Танды. Венесуэлец, бывший игрок венесуэльских «Депортиво Лара» и «Депортиво Тачира», впервые выходит на международный уровень в составе футбольного клуба «Александрия» из Кировоградской области.

Он рассказывает, что прибытие в страну было затруднено из-за комендантского часа: «Мы прилетели в Молдову (страну, граничащую с Украиной), потому что сюда не могут летать самолеты. Нам потребовалось около двух часов, чтобы пересечь границу, и когда мы наконец добрались, было уже полвторого ночи. Нам пришлось ждать в машине на КПП до пяти утра, прежде чем мы смогли двинуться дальше».

Однако, прибыв в город, он испытал чувство спокойствия: «Я нахожусь в очень маленьком городе (менее 100 000 жителей, по данным на 2022 год), очень гостеприимном. Думаю, он почти такой же, как Сан-Кристобаль, где я жил раньше. С начала войны ничего не произошло, и это тоже немного успокаивает».

«Я думаю, что здесь война проходит менее заметно», – говорит Кастильо, который на момент разговора с CNN жил в офисе «Александрии», ожидая, когда клуб предоставит ему квартиру.

Неслучайно, что эти два футболиста перешли в клубы из центральной и западной частей Украины. Сама лига определила, что участвующие клубы не могут проводить матчи на юге и востоке страны, где россия контролирует обширные территории и где война бушевала (и продолжает бушевать) сильнее всего. Свидетельством этому служат фотографии заброшенных стадионов и арен, частично разрушенных ракетными ударами или ударами беспилотников.

Даже если бы УПЛ хотела привлечь клубы с севера, юга и востока, найти их было бы сложно. Согласно данным Украинской ассоциации футбола, с начала российского вторжения в 2022 году около 20 украинских футбольных клубов обанкротились из-за отсутствия активности и, как следствие, доходов. Большинство этих клубов располагалось на юге и востоке страны, а некоторые даже попали под контроль российских войск.

Другим удалось выжить, но благодаря смене домашней арены. Самый показательный пример – донецкий «Шахтер», который переехал с востока страны на запад, во Львов. Как минимум пять других клубов из шестнадцати в УПЛ уже также не знают, что значит играть «дома».

Танда говорит, что главной сложностью, с которой он столкнулся в Украине, был язык, но сегодня он чувствует себя комфортно: «Поначалу было немного сложно адаптироваться; все было совсем новым, но я разобрался». Он говорит, что начал с самых простых слов, чтобы общаться с товарищами по команде на поле. За пределами поля он тоже справляется с трудностями с легким озорством, как в парикмахерской: «Я показываю им фотографию», – говорит он, смеясь.

Кастильо также говорит, что у него уже запланированы первые уроки английского языка, но пока он «больше общается с португальцами и бразильцами» (в команде их пятеро).

facebook.com/fcolexandriya. Брайан Кастильо

Чувство спокойствия, которое он испытывает во Львове, заставляет Танду с нетерпением ждать визита семьи. Патрисио утверждает, что его повседневная жизнь «очень похожа на ту, которая была в Аргентине».

В случае Кастильо, его семья собиралась присоединиться к нему в этом путешествии: «Если вынести происходящее за скобки, я думаю, что это прекрасная возможность. Думаю, это тот шаг, который мы с моей семьей хотели совершить. Конечно, это привилегия для всех, и для меня – мечта, ставшая реальностью, – иметь возможность покинуть Венесуэлу, и тем более уехать за границу, в Европу».

«Перед тем, как приехать сюда, я спросил своих венесуэльских коллег, которые находятся в «Кривбассе» (их там пятеро), и они сказали, что это очень далеко от войны, далеко от границы с россией. Конечно, это меня успокоило, и я смог взять с собой и свою семью», – говорит Кастильо.

Футбол может продолжаться, несмотря на войну, но она не обходит его стороной. В каждом матче повторяется одна и та же картина: игроки выходят на поле с украинским флагом за спиной, отдавая дань памяти павшим и тысячам сражавшихся на фронте.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, полномасштабная война, начавшаяся 24 февраля 2022 года, унесла жизни по меньшей мере 12600 мирных жителей, в том числе 2400 детей.

«Все команды и судьи делают это, даже когда играют в европейских турнирах», – объясняет Танда. «Проводятся церемонии и отдается дань памяти людям, участвовавшим в войне», – добавляет Кастильо. «После этого остальная часть матча проходит совершенно обычно».

Конечно, опыт бывает разным. Некоторые матчи приходилось останавливать из-за сирен воздушной тревоги, а некоторые даже возобновлялись спустя несколько часов.

«Мы привыкли видеть украинские команды на крупных турнирах. К сожалению, из-за войны многие элитные игроки перестали приезжать, но постепенно иностранцев становится все больше», – говорит Танда.

Аргентинский футболист подчеркивает, что он «очень счастлив» в «Карпатах», и, хотя его будущее неопределенно, он не исключает возможности остаться в Украине: «Я счастлив. Играю довольно много. Я нашел отличный клуб. Он соответствует всем требованиям».

На данный момент решение принять предложение из Украины принесло ему долгожданную награду: первый гол в качестве профессионального футболиста.

Кастильо четко осознает, что украинский футбол может стать трамплином для его карьеры: «Я приехал сюда с целью преуспеть как здесь, так и в Европе, и для этого пытаюсь найти более выгодный контракт». Он понимает, что украинский футбол может помочь ему на этом пути.

Украинский футбол далек от своих славных дней, это очевидно. Прошли времена, когда донецкий «Шахтер» бросал вызов европейским грандам, но сегодня, после более чем трех лет потрясений, местный футбол мечтает вернуть себе былую славу. Для этого ему нужны иностранные таланты, и латиноамериканским игрокам открыта дорога.

Перевод оригинального материала CNN WIRE