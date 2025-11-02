Экс-игрок Шахтера объяснил, почему горняки не одолеют Динамо в Классическом

Бывший лидер «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на центральный матч 11 тура УПЛ между «горняками» и «Динамо», который состоится 2 ноября во Львове.

«Думаю, что «режиссура» этого противостояния будет немного другой, чем в кубковом несколько дней назад в столице. Считаю, что «Шахтер», прежде всего, позаботится о более организованных действиях в обороне. Потому что так, как «горняки» защищались во втором тайме, может снова привести к провалу. К сожалению, сдали свои позиции Матвиенко, Бондарь, Конопля, и это не может не беспокоить, ведь это игроки национальной сборной Украины.

Кстати, «горняки» должны позаботиться не только о своем имидже, но и о главном тренере Арде Туране. Не удивлюсь, что если сегодня номинальные хозяева проиграют, то турецкому специалисту могут показать на дверь. В октябре дончане, действительно, притормозили.

Убежден, что и киевляне уже нашли ответ на вопрос, почему они были такими беспомощными в первом тайме в кубковом поединке. Тогда им в нескольких эпизодах явно повезло, но так будет не всегда. Вот почему очень многое будет зависеть от того, как соперники поработали над исправлением ошибок.

Мой прогноз? Ничья – 2:2, конечно, от потери очков грандов больше всего выиграют главные конкуренты – ЛНЗ и «Полесье».

Поединок «Шахтер» – «Динамо» начнется 2 ноября на «Арене-Львов» в 18.00 по Киеву.

