КОСТЫШИН: «Рефери судят не с симпатией к нам. Всегда вопросы возникают»

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями после ничьей с Александрией (1:1) в 11 туре Украинской Премьер-лиги.

«Есть футбольный нрав. Хорошо играли, много создавали, вторую игру подряд наносим много ударов. Агрессивнее стали играть. Видимо, вратарь и защитники у них хорошо сыграли.

У них два подступа к штрафной – это гол и штрафной удар. Мы оказывали давление целую игру. Я хотел бы, чтобы моя команда так всегда выглядела на поле. Результат – это такое дело. Он придет, если мы всегда так будем играть вдохновенно, со страстью, комбинированно

Судейство? Рефери судят не с симпатией к нам. Всегда вопросы возникают», – сказал Костышин после матча.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Колос занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.