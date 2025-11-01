Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Варди в 38 лет забил второй мяч в Серии А. Пострадал Ювентус
Италия
01 ноября 2025, 23:37 | Обновлено 01 ноября 2025, 23:40
243
1

ВИДЕО. Варди в 38 лет забил второй мяч в Серии А. Пострадал Ювентус

Джейми постепенно привыкает к итальянскому футболу

01 ноября 2025, 23:37 | Обновлено 01 ноября 2025, 23:40
243
1 Comments
ВИДЕО. Варди в 38 лет забил второй мяч в Серии А. Пострадал Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

38-летний английский нападающий Джейми Варди забил второй мяч за «Кремонезе» после ухода из родного «Лестера».

Форвард отметился голом в домашнем матче 10-го тура Серии А против «Ювентуса».

При счете 0:2 в пользу «зебр» Джейми переиграл защитника соперника в физическом плане на 83-й минуте и реализовал рандеву с вратарем.

На данный момент у Варди шесть матчей за «Кремонезе», два гола и две желтые карточки.

ВИДЕО. Варди в 38 лет забил второй мяч в Серии А. Пострадал Ювентус

По теме:
Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию
Тоттенхэм – Челси – 0:1. Как пенсионеры забили победный гол. Видеообзор
ВИДЕО. Винисиус после скандала в матче с Барсой не забил пенальти за Реал
Кремонезе Джейми Варди Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Футбол | 01 ноября 2025, 21:43 11
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка

Парижане обыграли соперников со счетом 1:0

Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01 ноября 2025, 07:05 2
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех

Кличко выделил Сандерса

Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
Футбол | 02.11.2025, 00:13
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Бокс | 01.11.2025, 05:22
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lucky_Loser
трудовий гол в стилі Варді. респект  
Ответить
0
Популярные новости
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 53
Бокс
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
31.10.2025, 06:02
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 3
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем