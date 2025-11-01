Италия01 ноября 2025, 23:37 | Обновлено 01 ноября 2025, 23:40
ВИДЕО. Варди в 38 лет забил второй мяч в Серии А. Пострадал Ювентус
Джейми постепенно привыкает к итальянскому футболу
38-летний английский нападающий Джейми Варди забил второй мяч за «Кремонезе» после ухода из родного «Лестера».
Форвард отметился голом в домашнем матче 10-го тура Серии А против «Ювентуса».
При счете 0:2 в пользу «зебр» Джейми переиграл защитника соперника в физическом плане на 83-й минуте и реализовал рандеву с вратарем.
На данный момент у Варди шесть матчей за «Кремонезе», два гола и две желтые карточки.
трудовий гол в стилі Варді. респект
