38-летний английский нападающий Джейми Варди забил второй мяч за «Кремонезе» после ухода из родного «Лестера».

Форвард отметился голом в домашнем матче 10-го тура Серии А против «Ювентуса».

При счете 0:2 в пользу «зебр» Джейми переиграл защитника соперника в физическом плане на 83-й минуте и реализовал рандеву с вратарем.

На данный момент у Варди шесть матчей за «Кремонезе», два гола и две желтые карточки.

ВИДЕО. Варди в 38 лет забил второй мяч в Серии А. Пострадал Ювентус