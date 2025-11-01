Мбаппе обошел Анри по числу голов в топ-5 лигах. Сколько у Бензема?
Вспомним лучших французских бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов
Килиан Мбаппе обошел Тьерри Анри и вышел на третье место в истории по количеству голов, забитых французскими футболистами в топ-5 европейских чемпионатах.
Произошло это в матче 11 тура испанской Ла Лиги, в котором Реал дома принимает Валенсию (закончился первый тайм, Реал побеждает со счетом 3:0).
Уже в первые 45 минут поединка Килиан Мбаппе оформил дубль за Реал, доведя количество голов в топ-5 лигах до 235.
По этому показателю Мбаппе обошел Тьерри Анри (233) и теперь занимает третье место в истории среди французских игроков, уступая лишь Кариму Бензема (281) и Бернару Лакомбу (255).
Лучшие французские бомбардиры в топ-5 европейских чемпионатах
- 281 – Карим Бензема
- 255 – Бернар Лакомб
- 235 – Килиан Мбаппе
- 233 – Тьерри Анри
Голы Килиана Мбаппе в топ-5 европейских чемпионатах (235)
- 175 – ПСЖ
- 44 – Реал
- 16 – Монако
🇫🇷 Meilleurs buteurs français de l'histoire dans les 5 grands championnats :— Stats Foot (@Statsdufoot) November 1, 2025
• Karim Benzema 281⚽️
• Bernard Lacombe 255⚽️
• KYLIAN MBAPPE 235⚽️
• Thierry Henry 233⚽️ #RealMadridValencia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кличко выделил Сандерса
Британец похвалил Итауму