Мбаппе обошел Анри по числу голов в топ-5 лигах. Сколько у Бензема?

Килиан Мбаппе обошел Тьерри Анри и вышел на третье место в истории по количеству голов, забитых французскими футболистами в топ-5 европейских чемпионатах.

Произошло это в матче 11 тура испанской Ла Лиги, в котором Реал дома принимает Валенсию (закончился первый тайм, Реал побеждает со счетом 3:0).

Уже в первые 45 минут поединка Килиан Мбаппе оформил дубль за Реал, доведя количество голов в топ-5 лигах до 235.

По этому показателю Мбаппе обошел Тьерри Анри (233) и теперь занимает третье место в истории среди французских игроков, уступая лишь Кариму Бензема (281) и Бернару Лакомбу (255).

Лучшие французские бомбардиры в топ-5 европейских чемпионатах

281 – Карим Бензема

255 – Бернар Лакомб

235 – Килиан Мбаппе

233 – Тьерри Анри

Голы Килиана Мбаппе в топ-5 европейских чемпионатах (235)

175 – ПСЖ

44 – Реал

16 – Монако