  4. Мбаппе обошел Анри по числу голов в топ-5 лигах. Сколько у Бензема?
Испания
01 ноября 2025, 23:08 | Обновлено 01 ноября 2025, 23:20
Мбаппе обошел Анри по числу голов в топ-5 лигах. Сколько у Бензема?

Вспомним лучших французских бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе обошел Тьерри Анри и вышел на третье место в истории по количеству голов, забитых французскими футболистами в топ-5 европейских чемпионатах.

Произошло это в матче 11 тура испанской Ла Лиги, в котором Реал дома принимает Валенсию (закончился первый тайм, Реал побеждает со счетом 3:0).

Уже в первые 45 минут поединка Килиан Мбаппе оформил дубль за Реал, доведя количество голов в топ-5 лигах до 235.

По этому показателю Мбаппе обошел Тьерри Анри (233) и теперь занимает третье место в истории среди французских игроков, уступая лишь Кариму Бензема (281) и Бернару Лакомбу (255).

Лучшие французские бомбардиры в топ-5 европейских чемпионатах

  • 281 – Карим Бензема
  • 255 – Бернар Лакомб
  • 235 – Килиан Мбаппе
  • 233 – Тьерри Анри

Голы Килиана Мбаппе в топ-5 европейских чемпионатах (235)

  • 175 – ПСЖ
  • 44 – Реал
  • 16 – Монако
