Португалия01 ноября 2025, 21:37
Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в составе Бенфики на матч лиги
Лиссабонская команда проведет гостевой поединок против «Витории» Гимараеш
1 ноября в 22:30 начнётся поединок 10-го тура португальской лиги: «Витория» Гимараеш – «Бенфика».
Местом проведения встречи станет арена «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
В стартовом составе «орлов» выйдут два украинских футболиста: Георгий Судаков и Анатолий Трубин.
Стартовые составы команд на матч «Витория» Гимараеш – «Бенфика»
