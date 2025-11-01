Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в составе Бенфики на матч лиги
Португалия
01 ноября 2025, 21:37 | Обновлено 01 ноября 2025, 21:38
274
0

Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в составе Бенфики на матч лиги

Лиссабонская команда проведет гостевой поединок против «Витории» Гимараеш

01 ноября 2025, 21:37 | Обновлено 01 ноября 2025, 21:38
274
0
Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в составе Бенфики на матч лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

1 ноября в 22:30 начнётся поединок 10-го тура португальской лиги: «Витория» Гимараеш – «Бенфика».

Местом проведения встречи станет арена «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

В стартовом составе «орлов» выйдут два украинских футболиста: Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Стартовые составы команд на матч «Витория» Гимараеш – «Бенфика»

По теме:
Трубин в игре с Виторией побьет украинский рекорд в чемпионате Португалии
Витория Гимараеш – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Эксперт рассказал, почему Трубин может потерять место в старте Бенфики
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш Анатолий Трубин Георгий Судаков стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Футбол | 01 ноября 2025, 21:45 0
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы

Евгений попал в лазарет «Черноморца»

ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01 ноября 2025, 02:02 0
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»

Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 01.11.2025, 05:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Футбол | 01.11.2025, 15:01
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01.11.2025, 08:55
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 2
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем