Забарный предупредил Баварию перед суперматчем Лиги чемпионов

Украинский футболист Илья Забарный высказался о победном матче против «Ниццы» и поделился мыслями о следующем матче Лиги чемпионов с «Баварией».



«С Ниццей был сложный матч, но нам удалось забить, это самое важное. Защита Ниццы? Это футбол, мы старались, мы сделали все возможное. Второй тайм был более напряженным, более атакующим. Следующий матч с Баварией? Мы готовы, это видно в раздевалке, на тренировках. Мы уверены, что это будет хороший матч», – сказал Илья Забарный.

Сам Забарный не сможет сыграть против «Баварии», ведь получил красную карточку в последнем матче против «Байера».

Ранее французский журналист Пьер Дориан раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике за его решение использовать украинского защитника Илью Забарного в роли правого защитника.