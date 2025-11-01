Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 ноября 2025, 22:01
Забарный предупредил Баварию перед суперматчем Лиги чемпионов

Илья также прокомментировал победу над «Ниццей»

Забарный предупредил Баварию перед суперматчем Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский футболист Илья Забарный высказался о победном матче против «Ниццы» и поделился мыслями о следующем матче Лиги чемпионов с «Баварией».

«С Ниццей был сложный матч, но нам удалось забить, это самое важное. Защита Ниццы? Это футбол, мы старались, мы сделали все возможное. Второй тайм был более напряженным, более атакующим. Следующий матч с Баварией? Мы готовы, это видно в раздевалке, на тренировках. Мы уверены, что это будет хороший матч», – сказал Илья Забарный.

Сам Забарный не сможет сыграть против «Баварии», ведь получил красную карточку в последнем матче против «Байера».

Ранее французский журналист Пьер Дориан раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике за его решение использовать украинского защитника Илью Забарного в роли правого защитника.

Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Рекорд ПСЖ устоял. Байер проиграл на выезде в чемпионате впервые с мая 2023
15 победа со старта сезона. Невероятная Бавария без лидеров бьет Байер
