  4. Илья Забарный стал седьмым украинцем, сыгравшим 10+ матчей в Лиге 1
Франция
01 ноября 2025, 18:18 | Обновлено 01 ноября 2025, 18:40
214
0

Илья Забарный стал седьмым украинцем, сыгравшим 10+ матчей в Лиге 1

Кто из представителей Украины сыграл больше всего в чемпионате Франции?

Илья Забарный стал седьмым украинцем, сыгравшим 10+ матчей в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник ПСЖ Илья Забарный стал седьмым украинским футболистом, сыгравшим по меньшей мере 10 матчей во французской Лиге 1.

Произошло это в поединке 11 тура, в котором Пари Сен-Жермен принимает Ниццу.

Илья Забарный вышел на поле со стартовых минут. Таким образом, в активе украинского защитника стало 10 матчей в Лиге 1 и 13 в общей сложности за ПСЖ во всех турнирах.

До Забарного только 6 украинцев сыграли в чемпионате Франции 10+ игр.

Рекордсменом является Александр Заваров, сыгравший 58 матчей за Нанси.

Матчи украинцев в Лиге 1

  • 58 – Александр Заваров (Нанси)
  • 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
  • 27 – Сергей Скаченко (Мец)
  • 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
  • 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
  • 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
  • 10 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 6 – Павел Яковенко (Сошо)
  • 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
  • 2 – Николай Кухаревич (Труа)

Илья Забарный, статистика выступлений за ПСЖ

  • 13 матчей (10 – Лига 1, 3 – Лига чемпионов)
  • 1 гол (1 – Лига 1)
По теме:
ПСЖ – Ницца. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где Забарный? ПСЖ и Ницца опубликовали стартовые составы на матч Лиги 1
ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Ницца Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Ницца статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
