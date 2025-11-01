Илья Забарный стал седьмым украинцем, сыгравшим 10+ матчей в Лиге 1

Защитник ПСЖ Илья Забарный стал седьмым украинским футболистом, сыгравшим по меньшей мере 10 матчей во французской Лиге 1.

Произошло это в поединке 11 тура, в котором Пари Сен-Жермен принимает Ниццу.

Илья Забарный вышел на поле со стартовых минут. Таким образом, в активе украинского защитника стало 10 матчей в Лиге 1 и 13 в общей сложности за ПСЖ во всех турнирах.

До Забарного только 6 украинцев сыграли в чемпионате Франции 10+ игр.

Рекордсменом является Александр Заваров, сыгравший 58 матчей за Нанси.

Матчи украинцев в Лиге 1

58 – Александр Заваров (Нанси)

28 – Эдуард Соболь (Страсбург)

27 – Сергей Скаченко (Мец)

20 – Руслан Малиновский (Марсель)

15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)

11 – Даниил Игнатенко (Бордо)

10 – Илья Забарный (ПСЖ)

6 – Павел Яковенко (Сошо)

2 – Юрий Яковенко (Аяччо)

2 – Николай Кухаревич (Труа)

Илья Забарный, статистика выступлений за ПСЖ