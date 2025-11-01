Илья Забарный стал седьмым украинцем, сыгравшим 10+ матчей в Лиге 1
Кто из представителей Украины сыграл больше всего в чемпионате Франции?
Защитник ПСЖ Илья Забарный стал седьмым украинским футболистом, сыгравшим по меньшей мере 10 матчей во французской Лиге 1.
Произошло это в поединке 11 тура, в котором Пари Сен-Жермен принимает Ниццу.
Илья Забарный вышел на поле со стартовых минут. Таким образом, в активе украинского защитника стало 10 матчей в Лиге 1 и 13 в общей сложности за ПСЖ во всех турнирах.
До Забарного только 6 украинцев сыграли в чемпионате Франции 10+ игр.
Рекордсменом является Александр Заваров, сыгравший 58 матчей за Нанси.
Матчи украинцев в Лиге 1
- 58 – Александр Заваров (Нанси)
- 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
- 27 – Сергей Скаченко (Мец)
- 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
- 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
- 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
- 10 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 6 – Павел Яковенко (Сошо)
- 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
- 2 – Николай Кухаревич (Труа)
Илья Забарный, статистика выступлений за ПСЖ
- 13 матчей (10 – Лига 1, 3 – Лига чемпионов)
- 1 гол (1 – Лига 1)
