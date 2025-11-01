Игрок Оболони: «Нужно уметь проигрывать и признавать поражение»

Полузащитник «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал поражение от «Кудровки» (0:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Игорь, поздравляю с возвращением на поле после травмы. С середины августа вы не играли. Несмотря на поражение, какие эмоции от того, что наконец вернулись?

– Да, я рад вернуться после травмы, но эмоции все равно негативные, потому что мы проиграли. И, на мой взгляд, проиграли заслуженно. Нужно уметь проигрывать и признавать поражение. Сегодня мы точно не заслуживали победу, и нам нужно думать над тем, как исправлять свою игру. Это второе поражение дома подряд.

Тяжело, но нужно быть мужчинами, принимать результат и в следующих матчах добиваться побед, чтобы выбраться из этой ситуации.

– Сегодня «Кудровка», по словам тренера, имела определенные сильные качества. На что именно акцентировали внимание перед матчем?

– Мы разбирали «Кудровку» в обычном режиме: просмотрели их матчи, провели теорию. Нам указали на их сильные и слабые стороны. Но сегодня они приятно удивили меня. Они хотели играть в футбол, комбинировали. Я считаю, что за счет того, что они действовали смелее нас, и случился тот гол – хотя и со стандарта, но их атаки были хорошо организованы. Мне кажется, именно этой смелости нам и не хватило.

– После болезненного поражения в предыдущем туре от «Полесья» ощущалось ли давление? Смогла ли команда абстрагироваться и готовиться без психологической нагрузки?

– Колоссального давления не было, потому что мы понимали, что проиграли команде, которая будет бороться за призовые места. Но осадок после 4:0 остался, и хотелось быстрее реабилитироваться. Мы ждали эту игру, готовились, но, как видите, не получилось. Поражение от «Полесья» было неприятным, но сегодняшнее – еще неприятнее, потому что это второе подряд, и оно все равно психологически давит.