Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Оболони: «Нужно уметь проигрывать и признавать поражение»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 14:41 |
74
0

Игрок Оболони: «Нужно уметь проигрывать и признавать поражение»

Игорь Мединский считает, что «пивовары» заслуженно проиграли «Кудровке»

01 ноября 2025, 14:41 |
74
0
Игрок Оболони: «Нужно уметь проигрывать и признавать поражение»
ФК Оболонь. Игорь Мединский

Полузащитник «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал поражение от «Кудровки» (0:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Игорь, поздравляю с возвращением на поле после травмы. С середины августа вы не играли. Несмотря на поражение, какие эмоции от того, что наконец вернулись?

– Да, я рад вернуться после травмы, но эмоции все равно негативные, потому что мы проиграли. И, на мой взгляд, проиграли заслуженно. Нужно уметь проигрывать и признавать поражение. Сегодня мы точно не заслуживали победу, и нам нужно думать над тем, как исправлять свою игру. Это второе поражение дома подряд.

Тяжело, но нужно быть мужчинами, принимать результат и в следующих матчах добиваться побед, чтобы выбраться из этой ситуации.

– Сегодня «Кудровка», по словам тренера, имела определенные сильные качества. На что именно акцентировали внимание перед матчем?

– Мы разбирали «Кудровку» в обычном режиме: просмотрели их матчи, провели теорию. Нам указали на их сильные и слабые стороны. Но сегодня они приятно удивили меня. Они хотели играть в футбол, комбинировали. Я считаю, что за счет того, что они действовали смелее нас, и случился тот гол – хотя и со стандарта, но их атаки были хорошо организованы. Мне кажется, именно этой смелости нам и не хватило.

– После болезненного поражения в предыдущем туре от «Полесья» ощущалось ли давление? Смогла ли команда абстрагироваться и готовиться без психологической нагрузки?

– Колоссального давления не было, потому что мы понимали, что проиграли команде, которая будет бороться за призовые места. Но осадок после 4:0 остался, и хотелось быстрее реабилитироваться. Мы ждали эту игру, готовились, но, как видите, не получилось. Поражение от «Полесья» было неприятным, но сегодняшнее – еще неприятнее, потому что это второе подряд, и оно все равно психологически давит.

По теме:
С голом на первой минуте. Левый Берег разгромил запорожский Металлург
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
НЕСТЕРЕНКО: «Нам не хватило конкретики в завершении атак»
Оболонь Киев Кудровка Кудровка - Оболонь чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Мединский
Иван Чирко Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт рассказал, почему Трубин может потерять место в старте Бенфики
Футбол | 01 ноября 2025, 14:49 0
Эксперт рассказал, почему Трубин может потерять место в старте Бенфики
Эксперт рассказал, почему Трубин может потерять место в старте Бенфики

Владимир Цыткин – об интересе Моуриньо к голкиперу «Барселоны» Марк-Андре тер Штегену

7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
Футбол | 01 ноября 2025, 12:05 9
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве

После трех кряду побед в Премьер-лиге дела «красных дьяволов» резко пошли вверх

ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01.11.2025, 02:02
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
30.10.2025, 15:24
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем