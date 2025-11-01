Рецепт успеха? Тренер одного из лидеров УПЛ процитировал Лобановского
Виталий Пономарев готовит ЛНЗ к матчу против львовских «Карпат»
Черкасский ЛНЗ готовится к матчу 11 тура Украинской Премьер-лиги, где подопечные Виталия Пономарева сыграют против львовских Карпат на домашней арене.
Коуч «фиолетовых» Виталий Пономарев опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, показав несколько кадров по тренировочному процессу, процитировав Валерия Лобановского:
«Необходимо, чтобы каждый проникся идеей так, будто это придумано им самим. – Валерий Лобановский», – лаконично написал Виталий Пономарев на своей странице в Instagram.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 10 сыгранных матчей.
Поединок ЛНЗ – Карпаты запланирован на понедельник, 3 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени. В этом матче на тренерской скамье будет отсутствовать главный тренер «львов» Владислав Лупашко.
