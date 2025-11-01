Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рецепт успеха? Тренер одного из лидеров УПЛ процитировал Лобановского
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 14:09 |
157
0

Рецепт успеха? Тренер одного из лидеров УПЛ процитировал Лобановского

Виталий Пономарев готовит ЛНЗ к матчу против львовских «Карпат»

01 ноября 2025, 14:09 |
157
0
Рецепт успеха? Тренер одного из лидеров УПЛ процитировал Лобановского
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Черкасский ЛНЗ готовится к матчу 11 тура Украинской Премьер-лиги, где подопечные Виталия Пономарева сыграют против львовских Карпат на домашней арене.

Коуч «фиолетовых» Виталий Пономарев опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, показав несколько кадров по тренировочному процессу, процитировав Валерия Лобановского:

«Необходимо, чтобы каждый проникся идеей так, будто это придумано им самим. – Валерий Лобановский», – лаконично написал Виталий Пономарев на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 10 сыгранных матчей.

Поединок ЛНЗ – Карпаты запланирован на понедельник, 3 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени. В этом матче на тренерской скамье будет отсутствовать главный тренер «львов» Владислав Лупашко.

По теме:
Легионер Вереса: «Имел честь играть рядом с Чигринским»
Украинское Класико и другие матчи. Кто обслужит поединки 11-го тура УПЛ
Второй перенос к началу игры. Матч УПЛ снова отложен
Виталий Пономарев Валерий Лобановский ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов ЛНЗ - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31 октября 2025, 19:44 2
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера

Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером

Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Футбол | 01 ноября 2025, 09:22 13
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно

Александр Андриевский рассказал об уходе из клуба

Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Футбол | 31.10.2025, 13:01
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
Футбол | 01.11.2025, 12:37
Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
31.10.2025, 08:09 6
Футбол
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
30.10.2025, 15:24
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем