Алонсо выступил с ультиматумом в Реал. Он касается бразильца
Главный тренер королевского клуба требует сберечь в команде Родриго
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Однако, по информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо требует от руководства «галактикос» сохранить в команде 24-летнего футболиста.
В сезоне 2025/26 Родриго провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родриго хочет перейти в «Манчестер Сити».
