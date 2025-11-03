Алонсо выступил с ультиматумом в Реал. Он касается бразильца

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо требует от руководства «галактикос» сохранить в команде 24-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго хочет перейти в «Манчестер Сити».