Испания
03 ноября 2025, 13:03 | Обновлено 03 ноября 2025, 13:04
Алонсо выступил с ультиматумом в Реал. Он касается бразильца

Главный тренер королевского клуба требует сберечь в команде Родриго

Алонсо выступил с ультиматумом в Реал. Он касается бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо требует от руководства «галактикос» сохранить в команде 24-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго хочет перейти в «Манчестер Сити».

Родриго Гоес Хаби Алонсо Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
