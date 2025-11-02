Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Один из лучших в мире. Барселона хочет подписать экс-игрока Реала
Испания
02 ноября 2025, 13:07 | Обновлено 02 ноября 2025, 13:08
Мартин Эдегор может покинуть Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Каталонская «Барселона» интересуется норвежским полузащитником лондонского «Арсенала» Мартином Эдегором, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» планируют подписать 26-летнего футболиста летом 2026 года.

Интересно, что Эдегор является бывшим игроком мадридского «Реала».

В сезоне 2025/26 Мартин Эдегор провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее Мартин Эдегор получил травму.

Мартин Эдегор Арсенал Лондон Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
