Один из лучших в мире. Барселона хочет подписать экс-игрока Реала
Мартин Эдегор может покинуть Арсенал
Каталонская «Барселона» интересуется норвежским полузащитником лондонского «Арсенала» Мартином Эдегором, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «сине-гранатовые» планируют подписать 26-летнего футболиста летом 2026 года.
Интересно, что Эдегор является бывшим игроком мадридского «Реала».
В сезоне 2025/26 Мартин Эдегор провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Ранее Мартин Эдегор получил травму.
