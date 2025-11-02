Один из лучших в мире. Барселона хочет подписать экс-игрока Реала

Каталонская «Барселона» интересуется норвежским полузащитником лондонского «Арсенала» Мартином Эдегором, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» планируют подписать 26-летнего футболиста летом 2026 года.

Интересно, что Эдегор является бывшим игроком мадридского «Реала».

В сезоне 2025/26 Мартин Эдегор провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее Мартин Эдегор получил травму.