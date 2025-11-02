Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 ноября 2025, 17:15 | Обновлено 02 ноября 2025, 17:16
7

Реал нацелился на лучшего игрока мира. Он заменит Мбаппе

Гарри Кейн может покинуть «Баварию»

Реал нацелился на лучшего игрока мира. Он заменит Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Мадридский «Реал» интересуется английским нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает издание DefensaCentral.

По информации источника, до января 2026 года 32-летнего футболиста можно будет приобрести за 65 миллионов евро, и королевский клуб хочет воспользоваться этой возможностью.

В сезоне 2025/26 Гарри Кейн провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Гарри Кейн демонстрирует невероятную форму в начале сезона и первым набрал 25 результативных действий в нынешней кампании.

