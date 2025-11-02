Реал нацелился на лучшего игрока мира. Он заменит Мбаппе
Гарри Кейн может покинуть «Баварию»
Мадридский «Реал» интересуется английским нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает издание DefensaCentral.
По информации источника, до января 2026 года 32-летнего футболиста можно будет приобрести за 65 миллионов евро, и королевский клуб хочет воспользоваться этой возможностью.
В сезоне 2025/26 Гарри Кейн провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Гарри Кейн демонстрирует невероятную форму в начале сезона и первым набрал 25 результативных действий в нынешней кампании.
А що з Мбаппе? Він що, в Шахтар зібрався?