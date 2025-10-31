Назван футболист, который должен играть в стартовом составе Динамо

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко поделился мнением по поводу игры Андрея Ярмоленко, которого считает одним из лидеров «бело-синей» команды.

– Для Ярмоленко такой плотный календарь не станет проблемой?

– Ни в коем случае. Поверьте мне, его сейчас ничего не смущает. Он свободный, открытый футболист, который играет в свое удовольствие. На него не давит ни статус, ни возраст.

Он профессионально относится ко всему, прекрасно понимает свое тело, смотрит на пример Роналду в 40 лет, Модрича, других опытных игроков, удерживающих темп. Да, нужно следить за собой – показалось, что он немного набрал вес, но он это сам видит.

Я уже говорил: когда играет Ярмоленко, игра «Динамо» совсем другая. Когда он в старте – все выглядит по-другому. И даже если его не хватит на два тайма, то на один точно хватит. Он должен выходить в основе, – уверен Гецко.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт опытного 36-летнего вингера заканчивается после завершения кампании 2025/26.