31 октября 2025, 17:35 | Обновлено 31 октября 2025, 17:59
Легенда Арсенала: «Их не остановят в АПЛ. Машина времен Моуриньо»

Мерсон поражен игрой Арсенала в этом сезоне

Легенда Арсенала: «Их не остановят в АПЛ. Машина времен Моуриньо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард Арсенала Пол Мерсон, который провел за лондонскую команду больше 350 матчей, доволен тем, как складывается нынешний сезон для коллектива Микеля Артеты.

Отдельно популярный эксперт на ТВ отметил игру в обороне.

«Не вижу, кто может остановить Арсенал. Они превратились в машину и напоминают лучший Челси времен Жозе Моуриньо. Как только тот Челси забивал первым, то матч был окончен. Так и с этим Арсеналом».

«Они забивают и соперник сразу видит – это конец. Игра Арсенала в обороне – это нечто невероятное. И в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Атлетико смог один удар в створ нанести».

«Я буду поражен, если Арсенал не выиграет АПЛ и не продвинется далеко в ЛЧ. У них лучшая оборона во всей Европе», – считает Мерсон.

Джака держит рекорд АПЛ по матчам за сборную среди действующих игроков
Известно, сможет ли Ярмолюк сыграть в следующем туре АПЛ
Холанд и другие. Кто входит в список лучших бомбардиров АПЛ за 2 сезона?
Арсенал Лондон Микель Артета Пол Мерсон Английская Премьер-лига
Источник: Sky Sports
