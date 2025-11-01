Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет лаконично описал выступления Динамо в новом сезоне Лиги конференций и пообещал исправить ситуацию.

– Вас не пугает Лига конференций? Не душит (плохие результаты)?

– Да, немного «душит». Мне больно смотреть на это.

– Так не смотрите тогда, а играйте!

– Мы стараемся, но иногда не получается. Это какой-то позор.(показывая на импровизированный кубок Лиги конференций, с которым пришел журналист – ред.)

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 10 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.