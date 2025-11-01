Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Лига конференций
01 ноября 2025, 13:09 | Обновлено 01 ноября 2025, 13:18
2052
3

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»

Голкипер «Динамо» оценил выступления «бело-синих» в Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет лаконично описал выступления Динамо в новом сезоне Лиги конференций и пообещал исправить ситуацию.

– Вас не пугает Лига конференций? Не душит (плохие результаты)?

– Да, немного «душит». Мне больно смотреть на это.

– Так не смотрите тогда, а играйте!

– Мы стараемся, но иногда не получается. Это какой-то позор.(показывая на импровизированный кубок Лиги конференций, с которым пришел журналист – ред.)

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 10 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.

По теме:
Украинское Класико и другие матчи. Кто обслужит поединки 11-го тура УПЛ
Рецепт успеха? Тренер одного из лидеров УПЛ процитировал Лобановского
Второй перенос к началу игры. Матч УПЛ снова отложен
Руслан Нещерет Динамо Киев Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
easterly
Як вже прокротівський ресурс тільки не тужиться - вже з трусєлєй скоро вискочить аби насрати на Динамо. Питання: а що - у вашого щурячого клюбу з претензією на ЛЄ, кращі результати?) 
Ответить
+2
_ Moore
адміни, звідки здерли? Джерело треба показувати!
Ответить
+1
Saar
Піда..ку мову внизу з підзаголовка приберіть!
Ответить
+1
