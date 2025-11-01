Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Голкипер «Динамо» оценил выступления «бело-синих» в Лиге конференций
Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет лаконично описал выступления Динамо в новом сезоне Лиги конференций и пообещал исправить ситуацию.
– Вас не пугает Лига конференций? Не душит (плохие результаты)?
– Да, немного «душит». Мне больно смотреть на это.
– Так не смотрите тогда, а играйте!
– Мы стараемся, но иногда не получается. Это какой-то позор.(показывая на импровизированный кубок Лиги конференций, с которым пришел журналист – ред.)
В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 10 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.
