  4. Коуч Ноттингема удивил неприятными новостями по поводу Зинченко
Англия
31 октября 2025, 12:34 | Обновлено 31 октября 2025, 13:53
Шон Дайч рассказал о возобновлении украинского защитника Александра Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч рассказал о возобновлении украинского защитника Александра Зинченко. Коуч заявил, что травма украинца оказалась серьезнее, чем ожидалось.

«Зинченко — пока нет. К сожалению, он выбыл дольше, чем мы сначала думали», — сказал тренер «лесников»

Украинец Александр Зинченко получил травму паха в конце первого тайма матча Лиги Европы из Порта (2:0), который состоялся 23 октября.

Уже в субботу, 1 ноября, Ноттингем сыграет против Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

Александр Зинченко Шон Дайч Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед травма Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ноттингем Форест
