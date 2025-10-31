Коуч Ноттингема удивил неприятными новостями по поводу Зинченко

Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч рассказал о возобновлении украинского защитника Александра Зинченко. Коуч заявил, что травма украинца оказалась серьезнее, чем ожидалось.

«Зинченко — пока нет. К сожалению, он выбыл дольше, чем мы сначала думали», — сказал тренер «лесников»

Украинец Александр Зинченко получил травму паха в конце первого тайма матча Лиги Европы из Порта (2:0), который состоялся 23 октября.

Уже в субботу, 1 ноября, Ноттингем сыграет против Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.