  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Оболонь
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Оболонь

Поединок 11-го тура Премьер-лиги состоится 31 октября в 18:00 по киевскому времени

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Оболонь
Коллаж Sport.ua. Кудровка – Оболонь

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 31 октября, сыграют «Кудровка» и киевская «Оболонь».

Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле стадиона «Оболонь-Арена». Главным арбитром назначен Владимир Новохатний.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Антоненко набрали 13 баллов после десяти туров и теперь занимают девятое место. «Кудровка» разместилась на 11-позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
