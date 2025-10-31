Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кудровка – Оболонь
Поединок 11-го тура Премьер-лиги состоится 31 октября в 18:00 по киевскому времени
В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 31 октября, сыграют «Кудровка» и киевская «Оболонь».
Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле стадиона «Оболонь-Арена». Главным арбитром назначен Владимир Новохатний.
Подопечные Александра Антоненко набрали 13 баллов после десяти туров и теперь занимают девятое место. «Кудровка» разместилась на 11-позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
