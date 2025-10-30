Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто будет работать на Классико? Назначены арбитры на матчи 11-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 14:57 | Обновлено 30 октября 2025, 16:09
829
0

Кто будет работать на Классико? Назначены арбитры на матчи 11-го тура УПЛ

Виталий Романов будет работать на матче «Шахтер» – «Динамо»

30 октября 2025, 14:57 | Обновлено 30 октября 2025, 16:09
829
0
Кто будет работать на Классико? Назначены арбитры на матчи 11-го тура УПЛ
ФК Динамо Киев. Виталий Романов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили арбитров на матчи 11-го тура УПЛ сезона 2025/26.

Центральный матч тура между «Шахтером» и «Динамо» доверен Виталию Романову.

31 октября, пятница

18:00. Кудровка – Оболонь. Арбитр – Владимир Новохатний, VAR – Андрей Коваленко

1 ноября, суббота

13:00. Кривбасс – Полтава. Арбитр – Сергей Задиран, VAR – Роман Блавацкий

15:30. Колос – Александрия. Арбитр – Дмитрий Кубряк, VAR – Александр Афанасьев

18:00. Эпицентр – Верес. Арбитр – Александр Омельченко, VAR – Денис Резников

2 ноября, воскресенье

15:30. Заря – Рух. Арбитр – Денис Шурман, VAR – Михаил Райда

18:00. Шахтер – Динамо. Арбитр – Виталий Романов, VAR – Игорь Пасхал

3 ноября, понедельник

15:30. ЛНЗ – Карпаты. Арбитр – Виктор Копиевский, VAR – Дмитрий Панчишин

18:00. Полесье – Металлист 1925. Арбитр – Александр Шандор, VAR – Николай Балакин

По теме:
Определены стартовые составы на матч Металлист 1925 – Агробизнес
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
Шахтер U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Романов Андрей Коваленко (судья) Сергей Задиран Роман Блавацкий Дмитрий Кубряк Александр Афанасьев Александр Омельченко Денис Резников Денис Шурман Михаил Райда Игорь Пасхал Дмитрий Панчишин Виктор Копиевский Александр Шандор Николай Балакин Кудровка Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Полтава Колос Ковалевка Александрия Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский Заря Луганск Рух Львов Шахтер Донецк Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Полесье Житомир Металлист 1925 Колос - Александрия Заря - Рух Шахтер - Динамо Киев ЛНЗ - Карпаты Полесье - Металлист 1925 судейские назначения Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Комитет арбитров УАФ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 21:23 8
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка

Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 30 октября 2025, 15:00 68
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

От УПЛ в Кубке останется три клуба или ждем очередную сенсацию?

Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29.10.2025, 21:27
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
Футбол | 30.10.2025, 15:24
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29.10.2025, 16:44
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 2
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 293
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем