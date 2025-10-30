Кто будет работать на Классико? Назначены арбитры на матчи 11-го тура УПЛ
Виталий Романов будет работать на матче «Шахтер» – «Динамо»
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили арбитров на матчи 11-го тура УПЛ сезона 2025/26.
Центральный матч тура между «Шахтером» и «Динамо» доверен Виталию Романову.
31 октября, пятница
18:00. Кудровка – Оболонь. Арбитр – Владимир Новохатний, VAR – Андрей Коваленко
1 ноября, суббота
13:00. Кривбасс – Полтава. Арбитр – Сергей Задиран, VAR – Роман Блавацкий
15:30. Колос – Александрия. Арбитр – Дмитрий Кубряк, VAR – Александр Афанасьев
18:00. Эпицентр – Верес. Арбитр – Александр Омельченко, VAR – Денис Резников
2 ноября, воскресенье
15:30. Заря – Рух. Арбитр – Денис Шурман, VAR – Михаил Райда
18:00. Шахтер – Динамо. Арбитр – Виталий Романов, VAR – Игорь Пасхал
3 ноября, понедельник
15:30. ЛНЗ – Карпаты. Арбитр – Виктор Копиевский, VAR – Дмитрий Панчишин
18:00. Полесье – Металлист 1925. Арбитр – Александр Шандор, VAR – Николай Балакин
