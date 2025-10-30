Обыграв Шахтер, Шовковский отпраздновал юбилейную победу во главе Динамо
Александр Шовковский отпраздновал 60-ю викторию во главе киевлян
В матче с «Шахтером» (2:1) «Динамо» отпраздновало 60-ю викторию во всех официальных турнирах под руководством Александра Шовковского. 48 раз киевляне брали верх над соперниками в чемпионатах Украины, 7 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины. Во главе с Шовковским динамовцы одержали 23 крупные победы и 8 – волевых.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Александра Шовковского во главе Динамо
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
28.04.2023
|
Чемпионат Украины
|
Металлист
|
3:1 (г)
|
10-й
|
11.12.2023
|
Чемпионат Украины
|
Оболонь
|
2:0 (д)
|
20-й
|
01.05.2024
|
Чемпионат Украины
|
Верес
|
3:0 (д)
|
30-й
|
14.09.2024
|
Чемпионат Украины
|
Заря
|
2:0 (г)
|
40-й
|
16.12.2024
|
Чемпионат Украины
|
Верес
|
1:0 (д)
|
50-й
|
03.05.2025
|
Чемпионат Украины
|
Ингулец
|
4:0 (г)
|
60-й
|
29.10.2025
|
Кубок Украины
|
Шахтер
|
2:1 (д)
