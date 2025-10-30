Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обыграв Шахтер, Шовковский отпраздновал юбилейную победу во главе Динамо
Кубок Украины
30 октября 2025, 13:21 | Обновлено 30 октября 2025, 13:28
464
0

Обыграв Шахтер, Шовковский отпраздновал юбилейную победу во главе Динамо

Александр Шовковский отпраздновал 60-ю викторию во главе киевлян

30 октября 2025, 13:21 | Обновлено 30 октября 2025, 13:28
464
0
Обыграв Шахтер, Шовковский отпраздновал юбилейную победу во главе Динамо
ФК Шахтер. Александр Шовковский

В матче с «Шахтером» (2:1) «Динамо» отпраздновало 60-ю викторию во всех официальных турнирах под руководством Александра Шовковского. 48 раз киевляне брали верх над соперниками в чемпионатах Украины, 7 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины. Во главе с Шовковским динамовцы одержали 23 крупные победы и 8 – волевых.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Александра Шовковского во главе Динамо

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

28.04.2023

Чемпионат Украины

Металлист

3:1 (г)

10-й

11.12.2023

Чемпионат Украины

Оболонь

2:0 (д)

20-й

01.05.2024

Чемпионат Украины

Верес

3:0 (д)

30-й

14.09.2024

Чемпионат Украины

Заря

2:0 (г)

40-й

16.12.2024

Чемпионат Украины

Верес

1:0 (д)

50-й

03.05.2025

Чемпионат Украины

Ингулец

4:0 (г)

60-й

29.10.2025

Кубок Украины

Шахтер

2:1 (д)
По теме:
Кто будет работать на Классико? Назначены арбитры на матчи 11-го тура УПЛ
Экс-тренер сборных Украины назвал ошибки Турана в организации игры Шахтера
Милевский предупредил футболистов Динамо перед матчем с Шахтером в УПЛ
цифры и факты Динамо Киев Александр Шовковский
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Футбол | 30 октября 2025, 00:21 1
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»

Лидер Динамо оценил победу в матче Кубка Украины

Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30 октября 2025, 07:47 6
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко

«Львы» отправят тренера в отставку

ФОТО. Жена Шовковского показала как отмечали победу над Шахтером
Футбол | 30.10.2025, 14:40
ФОТО. Жена Шовковского показала как отмечали победу над Шахтером
ФОТО. Жена Шовковского показала как отмечали победу над Шахтером
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 30.10.2025, 07:15
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 10
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 6
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 1
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем