Обыграв Шахтер, Шовковский отпраздновал юбилейную победу во главе Динамо

В матче с «Шахтером» (2:1) «Динамо» отпраздновало 60-ю викторию во всех официальных турнирах под руководством Александра Шовковского. 48 раз киевляне брали верх над соперниками в чемпионатах Украины, 7 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины. Во главе с Шовковским динамовцы одержали 23 крупные победы и 8 – волевых.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Александра Шовковского во главе Динамо