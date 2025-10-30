Ярмоленко повторил достижение Мизина и Милевского
36-летний хавбек киевлян 8-й раз поразил ворота «Шахтера»
В матче 1/8 финала Кубка Украины Андрей Ярмоленко 8-й раз поразил ворота «Шахтера». Тем самым он повторил достижение Сергея Мизина и Артема Милевского, которые также забили по 8 мячей горнякам во всех официальных турнирах. 6 раз Ярмоленко заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов оранжево-черных в чемпионатах Украины и 2 – в Кубке Украины.
К слову, автор победного гола в прошедшем матче панамец Эдуардо Герреро забил 25-й мяч в украинской карьере. 20 раз он отличился за «Зорю, 5 – за «Динамо», 18 – в УПЛ, 4 - в еврокубках и 3 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забившие наибольшее количество мячей Шахтеру за годы независимости
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
Всего
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
1.
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо (1), ЦСКА/Арсенал (2),
|
1995-2005
|
8
|
6
|
2
|
-
|
|
|
Днепр (1), Карпаты (4)
|
|
|
|
|
|
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
2006-2012
|
8
|
4
|
1
|
3
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
2010-2026
|
8
|
5
|
2
|
-
|
4.
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
2003-2008
|
7
|
5
|
2
|
-
|
5.
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
Днепр
|
1992-1994
|
6
|
5
|
1
|
-
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
1996-2011
|
6
|
6
|
-
|
-
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (4), Арсенал (2)
|
2002-2013
|
6
|
5
|
1
|
-
|
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
2005-2017
|
6
|
3
|
1
|
2
|
|
Дмитрий ХЛЕБАС
|
Говерла (3), Ворскла (3)
|
2015-2017
|
6
|
4
|
2
|
-
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.
