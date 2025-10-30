Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 13:12 | Обновлено 30 октября 2025, 13:18
Ярмоленко повторил достижение Мизина и Милевского

36-летний хавбек киевлян 8-й раз поразил ворота «Шахтера»

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче 1/8 финала Кубка Украины Андрей Ярмоленко 8-й раз поразил ворота «Шахтера». Тем самым он повторил достижение Сергея Мизина и Артема Милевского, которые также забили по 8 мячей горнякам во всех официальных турнирах. 6 раз Ярмоленко заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов оранжево-черных в чемпионатах Украины и 2 – в Кубке Украины.

К слову, автор победного гола в прошедшем матче панамец Эдуардо Герреро забил 25-й мяч в украинской карьере. 20 раз он отличился за «Зорю, 5 – за «Динамо», 18 – в УПЛ, 4 - в еврокубках и 3 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей Шахтеру за годы независимости

Игрок

Клубы

Сезоны

Всего

ЧУ

КУ

СК

1.

Сергей МИЗИН

Динамо (1), ЦСКА/Арсенал (2),

1995-2005

8

6

2

-

Днепр (1), Карпаты (4)

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

2006-2012

8

4

1

3

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

2010-2026

8

5

2

-

4.

ДИОГО РИНКОН

Динамо

2003-2008

7

5

2

-

5.

Сергей КОНОВАЛОВ

Днепр

1992-1994

6

5

1

-

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

1996-2011

6

6

-

-

Максим ШАЦКИХ

Динамо (4), Арсенал (2)

2002-2013

6

5

1

-

Олег ГУСЕВ

Динамо

2005-2017

6

3

1

2

Дмитрий ХЛЕБАС

Говерла (3), Ворскла (3)

2015-2017

6

4

2

-

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.

цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Сергей Мизин Артем Милевский
