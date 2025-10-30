Ярмоленко повторил достижение Мизина и Милевского

В матче 1/8 финала Кубка Украины Андрей Ярмоленко 8-й раз поразил ворота «Шахтера». Тем самым он повторил достижение Сергея Мизина и Артема Милевского, которые также забили по 8 мячей горнякам во всех официальных турнирах. 6 раз Ярмоленко заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов оранжево-черных в чемпионатах Украины и 2 – в Кубке Украины.

К слову, автор победного гола в прошедшем матче панамец Эдуардо Герреро забил 25-й мяч в украинской карьере. 20 раз он отличился за «Зорю, 5 – за «Динамо», 18 – в УПЛ, 4 - в еврокубках и 3 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей Шахтеру за годы независимости

Игрок Клубы Сезоны Всего ЧУ КУ СК 1. Сергей МИЗИН Динамо (1), ЦСКА/Арсенал (2), 1995-2005 8 6 2 - Днепр (1), Карпаты (4) Артем МИЛЕВСКИЙ Динамо 2006-2012 8 4 1 3 Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 2010-2026 8 5 2 - 4. ДИОГО РИНКОН Динамо 2003-2008 7 5 2 - 5. Сергей КОНОВАЛОВ Днепр 1992-1994 6 5 1 - Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо 1996-2011 6 6 - - Максим ШАЦКИХ Динамо (4), Арсенал (2) 2002-2013 6 5 1 - Олег ГУСЕВ Динамо 2005-2017 6 3 1 2 Дмитрий ХЛЕБАС Говерла (3), Ворскла (3) 2015-2017 6 4 2 -

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.