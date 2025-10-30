Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДУЛУБ: «Классико? Я увидел довольно неплохой уровень игры»
Кубок Украины
30 октября 2025, 12:25 |
358
0

Известный тренер оценил Классическое в 1/8 финала Кубка Украины

ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Бывший тренер ЛНЗ, ФК «Львов», «Черноморца» и «Карпат» Олег Дулуб поделился впечатлениями от матча «Динамо» – «Шахтер» (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Стоит понимать, что игра состоит из двух таймов. Если бы тот накал и эмоции уровня второго тайма были присутствовали и в первой половине игры, тогда можно было бы на 100% говорить, что Классическое удалось.

Однако нужно учитывать и фактор календаря, который имеют «Динамо» и «Шахтер». Они сыграли в прошлый четверг, затем в воскресенье, сегодня – в среду, а следующая, снова очная, игра состоится в воскресенье. Между первыми двумя матчами пауза была два дня, а сейчас до Классического в рамках УПЛ будет уже три дня на отдых. В этом графике самая сложная – именно третья игра, которая состоялась сегодня.

Возможно, именно из-за этого первый тайм не удался. Но если говорить в целом, учитывая накал второго тайма, я увидел довольно неплохой уровень игры.

Олег Дулуб Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Кубок Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
