СМИ рассказали о статусе, который тренер Трабзонспора отводит Зубкову

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке считает 29-летнего украинского вингера Александра Зубкова одним из ключевых исполнителей своей команды, несмотря на то, что на старте текущего сезона футболист не демонстрирует такой же результативности, как после переезда в клуб в январе.

Турецкие СМИ сообщают, что недавно Текке мотивировал Зубкова следующими словами: «Ты – одна из важнейших частей этой команды. Я знаю твои качества и то, на что ты способен. Никогда не уклоняйся от того, чтобы брать на себя больше ответственности за команду».

Кроме того, Текке планирует в ближайшее время предоставить Зубкову как можно больше игровой практики.

На счету Александра ныне 1 забитый мяч и 3 результативные передачи в 10 поединках турецкой Суперлиги-2025/26.