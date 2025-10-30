Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
30 октября 2025, 12:18 | Обновлено 30 октября 2025, 12:20
СМИ рассказали о статусе, который тренер Трабзонспора отводит Зубкову

Украинского легионера Фатих Текке видит одним из ключевых исполнителей своей команды

СМИ рассказали о статусе, который тренер Трабзонспора отводит Зубкову
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке считает 29-летнего украинского вингера Александра Зубкова одним из ключевых исполнителей своей команды, несмотря на то, что на старте текущего сезона футболист не демонстрирует такой же результативности, как после переезда в клуб в январе.

Турецкие СМИ сообщают, что недавно Текке мотивировал Зубкова следующими словами: «Ты – одна из важнейших частей этой команды. Я знаю твои качества и то, на что ты способен. Никогда не уклоняйся от того, чтобы брать на себя больше ответственности за команду».

Кроме того, Текке планирует в ближайшее время предоставить Зубкову как можно больше игровой практики.

На счету Александра ныне 1 забитый мяч и 3 результативные передачи в 10 поединках турецкой Суперлиги-2025/26.

Александр Зубков Фатих Текке Трабзонспор
Алексей Сливченко Источник: Fanatik
