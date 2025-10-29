ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина

В матче 1/8 финала Кубка Украины Шахтер проиграл Динамо 1:2 и вылетел в качестве действующего обладателя трофея.

Шахтер выигрывал 1:0, но пропустил от Ярмоленко и Герреро на 72-й 79-й минутах. В прошлой встрече в финале Кубка Украины Шахтер выиграл у команды Александра Шовковского в серии пенальти.

Однако команда Арды Турана может взять реванш уже 2 ноября, когда соперники сыграют в рамках УПЛ.