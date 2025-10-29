Кубок Украины29 октября 2025, 20:14 | Обновлено 29 октября 2025, 20:27
3861
14
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Динамо удалось обыграть Шахтер
29 октября 2025, 20:14 | Обновлено 29 октября 2025, 20:27
3861
В матче 1/8 финала Кубка Украины Шахтер проиграл Динамо 1:2 и вылетел в качестве действующего обладателя трофея.
Шахтер выигрывал 1:0, но пропустил от Ярмоленко и Герреро на 72-й 79-й минутах. В прошлой встрече в финале Кубка Украины Шахтер выиграл у команды Александра Шовковского в серии пенальти.
Однако команда Арды Турана может взять реванш уже 2 ноября, когда соперники сыграют в рамках УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2025, 11:17 1
Артем прогнозирует минимальную победу команды Шовковского
Футбол | 29 октября 2025, 07:34 0
Встреча пройдет 29 октября в 18:00
Футбол | 29.10.2025, 20:13
Бокс | 29.10.2025, 05:22
Футбол | 29.10.2025, 16:52
Популярные новости
28.10.2025, 22:45 7
28.10.2025, 09:25
28.10.2025, 13:27 15
27.10.2025, 19:20 3
27.10.2025, 22:21 4
27.10.2025, 19:01
28.10.2025, 08:33 9
28.10.2025, 13:24
і чому стакан жовтий?