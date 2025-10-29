Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Кубок Украины
29 октября 2025, 20:14 | Обновлено 29 октября 2025, 20:27
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина

Динамо удалось обыграть Шахтер

В матче 1/8 финала Кубка Украины Шахтер проиграл Динамо 1:2 и вылетел в качестве действующего обладателя трофея.

Шахтер выигрывал 1:0, но пропустил от Ярмоленко и Герреро на 72-й 79-й минутах. В прошлой встрече в финале Кубка Украины Шахтер выиграл у команды Александра Шовковского в серии пенальти.

Однако команда Арды Турана может взять реванш уже 2 ноября, когда соперники сыграют в рамках УПЛ.

По теме:
МИХАЙЛЕНКО: «Физическая форма, график? Сложный график и у Шахтера, и у нас»
Шовковский объяснил, как Динамо сумело выбить Шахтер из Кубка Украины
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Test
Дует СРаНаПАЛКА....
Ответить
+8
C.Пеклов
Нещерет-лев матчу.
Ответить
+4
Burevestnik
в гостьовій почесній ложі були присутні  Ср На  і  Пал Кін.
Ответить
+4
FootFoodBol
Ярмола жив!)
Ответить
+4
Gargantua
Ренат одевает свой страпон....
Ответить
+4
avk2307
Красіво
Ответить
+4
SHN
А Сабо? Не обосрался?
Ответить
+3
sania
А "фахівці" Рената вже поставили паяльничка на розігрів... Питатимуть за бабло...
Ответить
+2
kino
Зі сраки кров і сльози..
Ответить
+2
Burevestnik
а чого стакан лише один???
і чому стакан жовтий?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Дмитрий Юрченко
на фото два біба і боба два довбойоба
Ответить
0
sania
Кислими пиками цих двох...задоволений.
Ответить
0
Enthiran
А сколько сигарет скурил Суркис?
Ответить
0
