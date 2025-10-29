Лучшие бомбардиры Классического: Ярмоленко сравнялся с Милевским

Именитый 36-летний вингер Андрей Ярмоленко сравнялся с лучшим бомбардиром Украинского Классического – Артемом Милевским (Динамо).

29 октября Ярмоленко отличился в ворота донецкого Шахтера на 72-й минуте матча 1/8 финала Кубка Украины, сравняв счет для киевского Динамо (1:1).

Теперь на счету Ярмоленко и Милевского по восемь голов. По семь мячей имеют Диого Ринкон (Динамо) и Алекс Тейшейра (Шахтер).

Динамо перевернуло игру против Шахтера после пропущенного на 49-й от Луки Мейреллиша. После того, как Ярмоленко сравнял счет, на 79-й забил Эдуардо Герреро.