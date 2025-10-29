Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лучшие бомбардиры Классического: Ярмоленко сравнялся с Милевским
Кубок Украины
29 октября 2025, 19:54 | Обновлено 29 октября 2025, 19:56
Лучшие бомбардиры Классического: Ярмоленко сравнялся с Милевским

Андрей забил восьмой гол в ворота донецкого Шахтера

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Именитый 36-летний вингер Андрей Ярмоленко сравнялся с лучшим бомбардиром Украинского Классического – Артемом Милевским (Динамо).

29 октября Ярмоленко отличился в ворота донецкого Шахтера на 72-й минуте матча 1/8 финала Кубка Украины, сравняв счет для киевского Динамо (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Теперь на счету Ярмоленко и Милевского по восемь голов. По семь мячей имеют Диого Ринкон (Динамо) и Алекс Тейшейра (Шахтер).

Динамо перевернуло игру против Шахтера после пропущенного на 49-й от Луки Мейреллиша. После того, как Ярмоленко сравнял счет, на 79-й забил Эдуардо Герреро.

Алекс Тейшейра Артем Милевский Андрей Ярмоленко Диого Ринкон Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Artem_Ponomar
думав що у Ярмоленка за всю кар'єру зібралися більше забиих м'ячів проти гірників
Ответить
+1
