ВИДЕО. Динамо перевернуло ход матча с Шахтером. Ярмоленко снова забил!
Киевляне ведут в матче 2:1
Украинский вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко сумел сравнять счет в матче против «Шахтера» – 1:1.
Ярмоленко удалось забить на 72-й минуте. Украинский вингер отличился во втором матче подряд.
Вывел киевский клуб вперед Эдуардо Герреро, который как раз сменил Ярмоленко – панамец забил на 79-й.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
29 октября «Динамо» и «Шахтер» играют в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.
Встреча проходит на стадионе им. В. Лобановского. Встреча стартовала в 18:00.
ВИДЕО. Динамо перевернуло ход матча с Шахтером. Ярмоленко снова забил!
ГОЛ! Ярмоленко, 72 мин, 1:1!
ГОЛ! Герреро, 79 мин, 2:1!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву
Артем прогнозирует минимальную победу команды Шовковского