Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 19:46 | Обновлено 29 октября 2025, 19:59
3

ВИДЕО. Динамо перевернуло ход матча с Шахтером. Ярмоленко снова забил!

Киевляне ведут в матче 2:1

3 Comments
Украинский вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко сумел сравнять счет в матче против «Шахтера» – 1:1.

Ярмоленко удалось забить на 72-й минуте. Украинский вингер отличился во втором матче подряд.

Вывел киевский клуб вперед Эдуардо Герреро, который как раз сменил Ярмоленко – панамец забил на 79-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

29 октября «Динамо» и «Шахтер» играют в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.

Встреча проходит на стадионе им. В. Лобановского. Встреча стартовала в 18:00.

ГОЛ! Ярмоленко, 72 мин, 1:1!

ГОЛ! Герреро, 79 мин, 2:1!

МИХАЙЛЕНКО: «Физическая форма, график? Сложный график и у Шахтера, и у нас»
Шовковский объяснил, как Динамо сумело выбить Шахтер из Кубка Украины
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 3
turist86
Старий кінь борозни не псує 
Ответить
+1
Artem_Ponomar
класно розібрався, права нога все ж таки не тільки для ходьби)
Ответить
0
Диванний Експерт
Спірт .юа !!!!А де відео???! Тут тільки посилання на рашистський ресурс!!!! Чи це далі ваші партнери????
Ответить
0
