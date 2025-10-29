ВИДЕО. Динамо перевернуло ход матча с Шахтером. Ярмоленко снова забил!

Украинский вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко сумел сравнять счет в матче против «Шахтера» – 1:1.

Ярмоленко удалось забить на 72-й минуте. Украинский вингер отличился во втором матче подряд.

Вывел киевский клуб вперед Эдуардо Герреро, который как раз сменил Ярмоленко – панамец забил на 79-й.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» играют в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.

Встреча проходит на стадионе им. В. Лобановского. Встреча стартовала в 18:00.

ГОЛ! Ярмоленко, 72 мин, 1:1!

ГОЛ! Герреро, 79 мин, 2:1!