ФОТО. Жарко на стадионе. Вот что сделали болельщики Динамо в Классическом
Стартовал матч в Киеве
29 октября на стадионе имени Валерия Лобановского стартовал матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26 между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».
Матч начался в 18:00. Для обеих команд это второй поединок в текущем розыгрыше турнира.
В прошлом сезоне соперники встречались в финале Кубка, где победу одержал «Шахтер» — после ничьей 1:1 «горняки» оказались сильнее в серии пенальти (6:5).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После начала матча болельщики «Динамо» на трибунах устроили фейер-шоу.
ФОТО Sport.ua. Жарко на стадионе. Фанаты Динамо устроили шоу в Классическом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-промоутер против боя с Уордли
Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча