Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 18:21 | Обновлено 29 октября 2025, 19:01
ФОТО. Жарко на стадионе. Вот что сделали болельщики Динамо в Классическом

Стартовал матч в Киеве

ФОТО. Жарко на стадионе. Вот что сделали болельщики Динамо в Классическом
29 октября на стадионе имени Валерия Лобановского стартовал матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26 между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Матч начался в 18:00. Для обеих команд это второй поединок в текущем розыгрыше турнира.

В прошлом сезоне соперники встречались в финале Кубка, где победу одержал «Шахтер» — после ничьей 1:1 «горняки» оказались сильнее в серии пенальти (6:5).

После начала матча болельщики «Динамо» на трибунах устроили фейер-шоу.

ФОТО Sport.ua. Жарко на стадионе. Фанаты Динамо устроили шоу в Классическом

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер файеры болельщики фото зрители пиротехника
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии
