ФОТО. Жарко на стадионе. Вот что сделали болельщики Динамо в Классическом

29 октября на стадионе имени Валерия Лобановского стартовал матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26 между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Матч начался в 18:00. Для обеих команд это второй поединок в текущем розыгрыше турнира.

В прошлом сезоне соперники встречались в финале Кубка, где победу одержал «Шахтер» — после ничьей 1:1 «горняки» оказались сильнее в серии пенальти (6:5).

После начала матча болельщики «Динамо» на трибунах устроили фейер-шоу.

ФОТО Sport.ua. Жарко на стадионе. Фанаты Динамо устроили шоу в Классическом