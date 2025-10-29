Эксперт: «Без футбольной лотереи в дерби Динамо и Шахтаря не обойдется»

Украинский тренер Николай Цымбал, ранее возглавлявший Минай, эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу между «Динамо» и «Шахтером»:

«Склоняюсь к тому, что для определения обладателя путевки в четвертьфинал не обойдется без серии послематчевых пенальти. В так называемой футбольной лотерее все будет зависеть от того, у кого будут крепче нервы. А в основное время территориальное преимущество будет на стороне горняков, которые чаще будут владеть мячом. Динамовцы будут делать ставку на стремительные выбегания, как это было в поединке 10 тура УПЛ с Кривбассом.

Тем не менее думаю, что дончане хорошо подготовятся к поединку и будут компактно действовать в переходной фазе. Меня интересует, как сегодня соперники будут наносить удары по воротам. Ибо в последних поединках в Лиге конференций у них была ужасная статистика.

Календарные матчи с «Кривбассом» и «Кудровкой», которые прошли на прошлой неделе в УПЛ, не принимаем во внимание: эти оппоненты уступают по классу, соответственно, «Динамо» и «Шахтеру». А без точных ударов о победе можно только мечтать».