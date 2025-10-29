Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
29 октября 2025, 15:05
1

ВИНИСИУС: «Иногда страсть берет верх»

Игрок Реала извинился за свое поведение во время Эль Класико

ВИНИСИУС: «Иногда страсть берет верх»
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор извинился перед фанатами и командой за свое поведение после замены в матче Ла Лиги с «Барселоной».

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми мадридистами за свою реакцию во время замены в Эль Класико.

Так же, как я уже делал это лично во время сегодняшней тренировки, я хочу еще раз извиниться перед своими партнерами по команде, клубом и президентом.

Иногда страсть берет верх, потому что я всегда стремлюсь побеждать и помогать команде. Мой конкурентный характер исходит из любви к этому клубу и всему, что он представляет.

Обещаю и дальше бороться каждую секунду на благо «Реала», так, как делал это с первого дня».

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Реала» относительно дисквалификации Андрия Лунина.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал - Барселона
Иван Чирко Источник: X (Twitter)
