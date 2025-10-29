ВИНИСИУС: «Иногда страсть берет верх»
Игрок Реала извинился за свое поведение во время Эль Класико
Игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор извинился перед фанатами и командой за свое поведение после замены в матче Ла Лиги с «Барселоной».
«Сегодня я хочу извиниться перед всеми мадридистами за свою реакцию во время замены в Эль Класико.
Так же, как я уже делал это лично во время сегодняшней тренировки, я хочу еще раз извиниться перед своими партнерами по команде, клубом и президентом.
Иногда страсть берет верх, потому что я всегда стремлюсь побеждать и помогать команде. Мой конкурентный характер исходит из любви к этому клубу и всему, что он представляет.
Обещаю и дальше бороться каждую секунду на благо «Реала», так, как делал это с первого дня».
Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Реала» относительно дисквалификации Андрия Лунина.
Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.— Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025
Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.
A veces la pasión me gana por…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 1/8 финала Кубка Украины киевский Локомотив вырвал победу у винницкой Нивы
Очередному «плохому» тренеру не удалось поднять «синьору» с колен