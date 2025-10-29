ВИНИСИУС: «Иногда страсть берет верх»

Игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор извинился перед фанатами и командой за свое поведение после замены в матче Ла Лиги с «Барселоной».

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми мадридистами за свою реакцию во время замены в Эль Класико.

Так же, как я уже делал это лично во время сегодняшней тренировки, я хочу еще раз извиниться перед своими партнерами по команде, клубом и президентом.

Иногда страсть берет верх, потому что я всегда стремлюсь побеждать и помогать команде. Мой конкурентный характер исходит из любви к этому клубу и всему, что он представляет.

Обещаю и дальше бороться каждую секунду на благо «Реала», так, как делал это с первого дня».