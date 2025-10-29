Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Это был настоящий кубковый матч»
Кубок Украины
29 октября 2025, 12:41 |
127
0

Юрий ВИРТ: «Это был настоящий кубковый матч»

Главный тренер тернопольской «Нивы» подвел итог матча с «Буковиной»

29 октября 2025, 12:41 |
127
0
Юрий ВИРТ: «Это был настоящий кубковый матч»
ФК Буковина. Юрий Вирт

В поединке 1/8 финала Кубка Украины «Нива» Тернополь со счетом 1:2 проиграла «Буковине». Результат матча прокомментировал наставник тернопольского клуба Юрий Вирт.

– Юрий Михайлович, каким будет ваш комментарий по итогам матча?

– В первую очередь хочу поздравить «Буковину» с выходом в следующий раунд. Сегодня мне понравилось все: эмоции, атмосфера на стадионе – это был настоящий кубковый матч, в котором никто не хотел проигрывать. Относительно игры мы очень хорошо начали, создали хороший момент, проводили быстрые атаки. Я говорил ребятам: чтобы одержать победу, нужно забивать. Мы забили, но это произошло уже на 90-й минуте. Потеря концентрации во время стандарта привела к пропущенному голу, а дальше последовал определенный шок – сразу получили второй мяч. После этого пытались переломить ход поединка, произвели замены, добавили в агрессии, но «Буковина» уже не давала простора – соперник грамотно действовал в обороне. Нам было тяжело доходить до ворот соперника. Где-то не хватило мастерства, хотя мы пытались создавать моменты за счет более вертикального, агрессивного футбола. Забили в конце, но если бы сделали это раньше – интрига была бы еще острее. Я поблагодарил своих футболистов: сегодня играла молодость против опыта. В старте вышли десять игроков в возрасте от 20 до 23 лет. Это очень молодой коллектив, только начинающий свой футбольный путь. У «Буковины» же младшему игроку, вышедшему в старте – 26, все остальные старшие, опытные, с играми в Премьер-лиге. Так что они заслужено на первом месте. Думаю, что проблем с выходом в УПЛ у них не будет. Мы же должны расти, крепнуть, прогрессировать. Верю, что со временем и наша команда реально сможет сразиться за повышение в классе.

– В чемпионате вы также уступили «Буковине». Было ли сегодня что-то новое в их игре, удивили ли вас чем-то подопечные Сергея Шищенко?

– Нет, «Буковина» ничем не удивила. Мы хорошо знали, как она играет, и потому несколько перестроились. Сегодня действовали по схеме 3–5–2, насытив середину поля и защиту. Это было нужно, потому что у соперника очень быстрые, креативные игроки, хорошо открывающиеся в свободные зоны. Мы помнили эту проблему еще с игры в Тернополе, потому изменили тактическое построение. Ребята молодцы – всего за два дня тренировок поняли новую схему и выполняли то, что требовали. Мы хорошо перекрывали зоны, делали ставку на быстрые контратаки. Все шло по плану, пока не пропустили после стандарта, а затем быстрый второй гол. Именно это нас выбило из ритма. «Буковина» ничем не уступала – у них опыт, скорость, креатив, качественный подбор исполнителей. Тренерский штаб собрал сильную команду для Первой лиги, и они, несомненно, выполнят свою задачу.

– У вашей команды было несколько острых моментов в начале игры. Ставили ли вы задачу своим подопечным забить первыми?

– Конечно, идеально было бы повести в счете – это изменило бы сценарий. Мы создали несколько хороших подходов и быстрых контратак, но не хватило последней передачи или удара. В общем, ребята выполнили план на игру: мне понравилось, как они перемещались по полю, играли вперед, искали свободное пространство. Мы договорились – никаких передач назад или поперек, только вперед. И в большинстве случаев это получалось, просто не хватало точности в завершающей стадии. Но как для первого раза в новой схеме команда сыграла очень хорошо.

– Виталий Дахновский, ваш бывший подопечный, сегодня играл против вас. Давали ли вы кому-то индивидуальные наставления по нему?

– Наши ребята хорошо его знают, потому что многие из команды – из Львова. Все отлично понимают, какой у него дриблинг, скорость, креатив. Мы уже обращали на это внимание в Тернополе и сегодня снова акцентировали. В целом, я понимаю, что мы рисковали, играя против такой команды. «Буковина» имела преимущество в контроле мяча, а мы сделали ставку на другой стиль – быстрые переходы и вертикальную игру. Если удержали счет до перерыва, думаю, во втором тайме все могло сложиться по-другому. К сожалению, потеряли концентрацию, пропустили и уже было тяжело вернуться в игру.

По теме:
Защитник Буковины объяснил, как команда выиграла 14 матчей подряд
Виктория – Ингулец. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Президент сенсации Кубка Украины угрожает сыну легенды Шахтера
Сергей Шищенко Кубок Украины по футболу Юрий Вирт Нива Тернополь пресс-конференция Буковина Черновцы
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Автобус клуба УПЛ попал в ДТП за несколько часов до игры
Футбол | 29 октября 2025, 11:39 3
ФОТО. Автобус клуба УПЛ попал в ДТП за несколько часов до игры
ФОТО. Автобус клуба УПЛ попал в ДТП за несколько часов до игры

Водитель клубного автобуса «Кудровки» не справился с управлением перед игрой с Шахтером

Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 29 октября 2025, 05:22 7
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»

Об этом якобы сказал Климас

Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29.10.2025, 11:38
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28.10.2025, 13:27
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 8
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 2
Футбол
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 8
Бокс
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
27.10.2025, 20:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем