Юрий ВИРТ: «Это был настоящий кубковый матч»

В поединке 1/8 финала Кубка Украины «Нива» Тернополь со счетом 1:2 проиграла «Буковине». Результат матча прокомментировал наставник тернопольского клуба Юрий Вирт.

– Юрий Михайлович, каким будет ваш комментарий по итогам матча?

– В первую очередь хочу поздравить «Буковину» с выходом в следующий раунд. Сегодня мне понравилось все: эмоции, атмосфера на стадионе – это был настоящий кубковый матч, в котором никто не хотел проигрывать. Относительно игры мы очень хорошо начали, создали хороший момент, проводили быстрые атаки. Я говорил ребятам: чтобы одержать победу, нужно забивать. Мы забили, но это произошло уже на 90-й минуте. Потеря концентрации во время стандарта привела к пропущенному голу, а дальше последовал определенный шок – сразу получили второй мяч. После этого пытались переломить ход поединка, произвели замены, добавили в агрессии, но «Буковина» уже не давала простора – соперник грамотно действовал в обороне. Нам было тяжело доходить до ворот соперника. Где-то не хватило мастерства, хотя мы пытались создавать моменты за счет более вертикального, агрессивного футбола. Забили в конце, но если бы сделали это раньше – интрига была бы еще острее. Я поблагодарил своих футболистов: сегодня играла молодость против опыта. В старте вышли десять игроков в возрасте от 20 до 23 лет. Это очень молодой коллектив, только начинающий свой футбольный путь. У «Буковины» же младшему игроку, вышедшему в старте – 26, все остальные старшие, опытные, с играми в Премьер-лиге. Так что они заслужено на первом месте. Думаю, что проблем с выходом в УПЛ у них не будет. Мы же должны расти, крепнуть, прогрессировать. Верю, что со временем и наша команда реально сможет сразиться за повышение в классе.

– В чемпионате вы также уступили «Буковине». Было ли сегодня что-то новое в их игре, удивили ли вас чем-то подопечные Сергея Шищенко?

– Нет, «Буковина» ничем не удивила. Мы хорошо знали, как она играет, и потому несколько перестроились. Сегодня действовали по схеме 3–5–2, насытив середину поля и защиту. Это было нужно, потому что у соперника очень быстрые, креативные игроки, хорошо открывающиеся в свободные зоны. Мы помнили эту проблему еще с игры в Тернополе, потому изменили тактическое построение. Ребята молодцы – всего за два дня тренировок поняли новую схему и выполняли то, что требовали. Мы хорошо перекрывали зоны, делали ставку на быстрые контратаки. Все шло по плану, пока не пропустили после стандарта, а затем быстрый второй гол. Именно это нас выбило из ритма. «Буковина» ничем не уступала – у них опыт, скорость, креатив, качественный подбор исполнителей. Тренерский штаб собрал сильную команду для Первой лиги, и они, несомненно, выполнят свою задачу.

– У вашей команды было несколько острых моментов в начале игры. Ставили ли вы задачу своим подопечным забить первыми?

– Конечно, идеально было бы повести в счете – это изменило бы сценарий. Мы создали несколько хороших подходов и быстрых контратак, но не хватило последней передачи или удара. В общем, ребята выполнили план на игру: мне понравилось, как они перемещались по полю, играли вперед, искали свободное пространство. Мы договорились – никаких передач назад или поперек, только вперед. И в большинстве случаев это получалось, просто не хватало точности в завершающей стадии. Но как для первого раза в новой схеме команда сыграла очень хорошо.

– Виталий Дахновский, ваш бывший подопечный, сегодня играл против вас. Давали ли вы кому-то индивидуальные наставления по нему?

– Наши ребята хорошо его знают, потому что многие из команды – из Львова. Все отлично понимают, какой у него дриблинг, скорость, креатив. Мы уже обращали на это внимание в Тернополе и сегодня снова акцентировали. В целом, я понимаю, что мы рисковали, играя против такой команды. «Буковина» имела преимущество в контроле мяча, а мы сделали ставку на другой стиль – быстрые переходы и вертикальную игру. Если удержали счет до перерыва, думаю, во втором тайме все могло сложиться по-другому. К сожалению, потеряли концентрацию, пропустили и уже было тяжело вернуться в игру.