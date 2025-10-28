Герой Локомотива – о выходе в 1/4 Кубка Украины: «Пообещали премиальные»

28 октября киевский «Локомотив» сделал еще один шаг к заветному финалу в сенсационном для себя розыгрыше Кубка Украины. «Железнодорожники» в 1/8 финала минимально обыграли винницкую «Ниву» со счетом 1:0.

Героем встречи стал защитник Вадим Коновалов, который на последних минутах мощно пробил со штрафного. После матча футболист дал эксклюзивный комментарий Sport.ua и рассказал о ходе поединка.

– Почему вы решили пробить штрафной? Это было определено до игры или сработала интуиция?

– Пацаны знают, что я могу хорошо пробить. Тем более Николай Сираж в моменте сказал мне: «Иди, подойди, посмотри». Мы посмотрели на стенку и решили, что бить буду я – ну и пробил.

– Можно ли сказать, что «Нива» не создала вам проблем в матче, моментов у нее было мало?

– У них действительно были очень опасные моменты. Если вспомнить, то три таких эпизода, где соперники могли забить, а так вообще ничего особенного.

– Какова была реакция тренерского штаба после победы? Игрой довольны?

– В первом тайме было много брака, а вот во втором тайме наша игра выглядела немного лучше. Что касается тренера – так вы же знаете, он всегда спокойный. Чтобы прямо кричать или что-то подобное – такого не было.

– После такого триумфа – ожидаете премиальные от президента? Может, будут дополнительные выходные?

– Поверьте, эмоции, которые мы получаем во время таких игр и после них – бесценны. Вы сами видели, что творилось на поле после финального свистка. Несемся вперед вместе с ребятами, тренерами и болельщиками – без них этой победы бы не было.

Конечно, премиальные – это очень приятный бонус, так что получим, да. Пообещали. Насчет выходных – завтра отдыхаем, а уже в четверг продолжаем работать и готовиться к следующим матчам.

– В какой момент вы почувствовали: «Все, сейчас мы сломаем игру»?

– Такой ситуацией стала красная карточка, которая, кажется, завела ребят. Мы начали даже играть активнее после удаления.

– Если следующим соперником станет «Динамо» или «Шахтер», как планируете останавливать звёздную атаку?

– Никакого секрета – будем останавливать так же, как и всех остальных.

– Финал все ближе. Команда верит в свои силы, что удастся дойти до финала?

– Думаю, да – команда верит.