Милнер и Костулас установили интересный рекорд топ-5 лиг в XXI веке

Джеймс Милнер и Харалампос Костулас установили интересный рекорд топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке.

В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Брайтон» со счетом 4:2.

Матч запомнился тем, что впервые в истории АПЛ футболист (Джеймс Милнер) отдал ассист на игрока (Харалампос Костулас), который на момент дебюта первого в Премьер-Лиге еще не родился.

Также этот гол вошел в историю и по другой причине: была зафиксирована самая большая разница в возрасте между авторами гола и ассиста в ХХІ веке в топ-5 европейских чемпионатов – 21 год и 4 месяца.

Предыдущее достижение было установлено два года назад игроками Ниццы (Данте и Бадредин Буанани) – 21 и 1 месяц.

Самые большие разницы в возрасте между авторами гола и ассиста в ХХІ веке в топ-5 европейских чемпионатов

21 год и 4 месяца – Харалампос Костулас (18 лет) и Джеймс Милнер (39 лет), Брайтон, 2025

21 год и 1 месяц – Данте (39 лет) и Бадредин Буанани (18 лет), Ницца, 2023

19 лет и 11 месяцев – Кристиан Сапата (19 лет) и Роберто Сенсини (39 лет), Удинезе, 2005

19 лет и 7 месяцев – Вацлав Сверкош (20 лет) и Клаус Райтмайер (40 лет), Боруссия Менхенгладбах, 2004

19 лет и 7 месяцев – Бенджамин Ниве (41 год) и Самуэль Грандсир (21 год), Труа, 2018