Кубок Украины
29 октября 2025, 12:56 |
Федецкий спрогнозировал победителя матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины

Артем верит в победу донецкого Шахтера

Федецкий спрогнозировал победителя матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник донецкого Шахтера Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча «горняков» против киевского Динамо в 1/8 финала Кубка Украины.

– Артем, каковы ваши ожидания от матча?

– Динамо и Шахтер сейчас находятся в равных условиях. У них не все было гладко, но в последнем туре УПЛ они сыграли довольно прилично. Назвать фаворита матча сложно. Это всегда принципиальные единоборства и битва двух философий.

Последний матч против Кривбасса – это как глоток свежего воздуха для игроков Динамо, которые до этого много играли вничью.

Думаю, будет интересная игра, ведь обе команды ставят задачу победить в Кубке. Может быть все что угодно: от монотонной игры на результат до поединка на встречных курсах со многими моментами. Это точно самый непредсказуемый матч Кубка.

– Ваш прогноз на кубковый матч?

– Будет тяжело, но я буду болеть, конечно, за Шахтер. Я считаю, что это два уровня коллектива и на первый план выйдет настройка на игру. Будут ли понимать нынешние бразильцы Шахтера, что такое Динамо, я не знаю. А вот игроки Динамо прекрасно знают, что такое Шахтер и в каком стиле они играют. Матч против Кривбасса мне понравился. Я увидел, что игроки Динамо сражались за эмблему.

Скоростной футбол на руку донецкой команде, Динамо медленнее, но у киевлян будет запредельная настройка на матч и самоотдача, тем более что Шовковский прекрасно знает, что такое Шахтер и неоднократно играл против него. Посмотрим, как ответит «Шахтер».

Хочется увидеть зрелищный футбол с эмоциями и схватками. Вот такого сейчас не хватает нашим болельщикам. Мой прогноз – 2:2 в основное время, а по пенальти выигрывает Шахтер, благодаря опыту Ризныка, – сказал Федецкий.

В 1/4 финала уже квалифицировались три команды: черновицкая Буковина (2:1 против Нивы из Тернополя), киевский Локомотив (1:0 против винницкой Нивы) и ФК Чернигов, обыгравший ФК Лесное в серии послематчевых пенальти.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Артем Федецкий
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
DK2025
Хочу напомнить пану Федецкому, как Ризнык со своим "опытом" спасал при пробитии пенальти с Панатинаикосом. Не кажи гоп, пока не перескочишь...
Dynamo1927
Мне нравятся слова про последний тур. 
Уже у поклонников шахты Кудровка новичок УПЛ на одном уровне с лидером чемпионата Кривбас стоит. О, дают!
