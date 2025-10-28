Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шищенко vs Вирт. Названы составы на матч Буковина – Нива Т в Кубке Украины
Кубок Украины
28 октября 2025, 13:41
Шищенко vs Вирт. Названы составы на матч Буковина – Нива Т в Кубке Украины

Команды сыграют в 1/8 финала Кубка Украины

Шищенко vs Вирт. Названы составы на матч Буковина – Нива Т в Кубке Украины
ФК Буковина

Черновицкая Буковина сыграет домашний матч против тернопольской Нивы в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

Сергей Шищенко и Юрий Вирт определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обе команды выйдут на поле в оптимальных составах.

Матч Буковина – Нива Т запланирован на вторник, 28 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

Шищенко vs Вирт. Названы составы на матч Буковина – Нива Т в Кубке Украины

Буковина Черновцы Нива Тернополь Кубок Украины по футболу Сергей Шищенко Юрий Вирт стартовые составы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
