Кубок Украины28 октября 2025, 13:41 |
99
0
Шищенко vs Вирт. Названы составы на матч Буковина – Нива Т в Кубке Украины
Команды сыграют в 1/8 финала Кубка Украины
28 октября 2025, 13:41 |
99
0
Черновицкая Буковина сыграет домашний матч против тернопольской Нивы в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.
Сергей Шищенко и Юрий Вирт определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обе команды выйдут на поле в оптимальных составах.
Матч Буковина – Нива Т запланирован на вторник, 28 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.
Читайте также:Буковина – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шищенко vs Вирт. Названы составы на матч Буковина – Нива Т в Кубке Украины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 октября 2025, 13:37 0
Поединок состоится 28 октября и начнется в 19:30 по Киеву
Футбол | 27 октября 2025, 22:21 1
Тренер ждет ничьей в основное время
Футбол | 27.10.2025, 21:26
Футбол | 27.10.2025, 16:46
Футбол | 28.10.2025, 11:12
Комментарии 0
Популярные новости
27.10.2025, 09:15
26.10.2025, 15:34 2
26.10.2025, 23:40 1
27.10.2025, 07:31 6
26.10.2025, 09:12 6
27.10.2025, 06:23 15
27.10.2025, 05:42 3
27.10.2025, 02:02 4