Шищенко vs Вирт. Названы составы на матч Буковина – Нива Т в Кубке Украины

Черновицкая Буковина сыграет домашний матч против тернопольской Нивы в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

Сергей Шищенко и Юрий Вирт определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обе команды выйдут на поле в оптимальных составах.

Матч Буковина – Нива Т запланирован на вторник, 28 октября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

