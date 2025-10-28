АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу Ман Сити о 115 нарушения

Вот уже почти два года английская Премьер-лига живет в ожидании резонансного вердикта по делу о финансовых нарушениях со стороны «Манчестер Сити». Клубу, который в последние годы стал безоговорочным грандом этого чемпионата, были предъявлены обвинения по 115 пунктам нарушений правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSR), с которыми вынуждены считаться все участники соревновательного процесса в высшем дивизионе английского профессионального футбола.

Все это время юристы усиленно работали, чтобы разобраться с трактовкой доказательной базы, имеющейся по этому делу, и в ближайшее время, вероятно, мы услышим вердикт со стороны компетентного органа. Ожидается, что решение может быть обнародовано уже в середине ноября – возможно, на неделе, которая совпадет со следующим международным перерывом на матчи национальных сборных.

Дата вердикта

Большинство экспертов, мнение которых можно сейчас найти в британской прессе, сходятся на том, что вердикт по делу о финансовых нарушениях со стороны «Манчестер Сити» будет оглашен еще до наступления 2026 года. Это связано не только с тем, что рассмотрение затянулось уже на весьма значительный период, а заинтересованные стороны хотят твердо понимать, чего им ждать в дальнейшем и как выстраивать планы на будущее, но и косвенно – с ситуацией внутри руководящих органов клубов-участников АПЛ.

Еще летом нынешнего года советы директоров ряда клубов Премьер-лиги полагали, что являются свидетелями своего рода «затишья перед бурей». Решение по делу о финансовых нарушениях со стороны «Манчестер Сити», как ожидается, будет настолько резонансным, что многие клубы-участники дивизиона уже наняли специальных юристов для работы над потенциальными исками о компенсации и даже над перспективой внесения изменений в турнирные таблицы некоторых прежних сезонов чемпионата, если «горожане» получат самое строгое наказание.

По сути, эксперты склоняются к мнению, что вердикт может надолго похоронить прежний режим функционирования АПЛ, повергнув эту лигу в нечто абсолютно непривлекательное.

«Все это происходит очень тихо, и поскольку это еще и тянется слишком долго, о деле «Манчестер Сити» почти забыли. Однако когда на поверхность выплывут подробности и будет оглашен вердикт, лига может погрузиться в настоящий ад», – такое мнение одного из топ-функционеров неназванного клуба АПЛ приводят британские издания.

Getty Images/Global Images Ukraine

В самой Премьер-лиге вот уже который год продолжают неизменно придерживаться принципа конфиденциальности, подразумевающего едва ли не тотальное молчание и замалчивание. Генеральный директор лиги Ричард Мастерс регулярно и очень искусно игнорирует любые вопросы и запросы от английских журналистов на тему расследования дела о 115 нарушениях финансовых правил со стороны «Манчестер Сити». Подобное его поведение лишь подогревает волну спекуляций в прессе и болельщицкой среде.

Стефан Борсон, бывший советник руководства «Манчестер Сити» и юрист с хорошими связями, утверждает, что на момент завершения недавней международной паузы на матчи национальных сборных решения суда еще не было в распоряжении ни самой Премьер-лиги, ни манчестерского клуба. Однако Борсон твердо уверен, что вердикт станет достоянием общественности до конца текущего года.

Слушания по делу начались в середине сентября 2024 года и продолжались до начала декабря, вложившись приблизительно в 12 недель. В рамках процесса, как утверждают источники, знакомые с ходом дела, было рассмотрено более 250 тысяч различных документов, по которым «Манчестер Сити» и получил обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2023 годы.

По оценкам юристов, работавших ранее с аналогичными делами, на каждую неделю слушаний необходимы как минимум четыре недели для обсуждения дела комиссией. Если эта логика является верной – а стоит отметить, что ранее по такому плану шло рассмотрение дела против «Эвертона», – то рассмотрение кейса «Манчестер Сити», уложившегося в 12 недель, займет около 48 недель, по причине чего вердикта стоит ожидать где-то к середине ноября нынешнего года.

Конечно, это лишь приблизительные сроки. Ранее мы уже слышали обещания вскоре узнать решение. Например, в феврале этого года главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола заявил, что ждет решения по делу о финансовых нарушениях клуба «через месяц», но его прогноз оказался чрезмерно оптимистическим, и уже тогда большинство экспертов лишь в недоумении почесывали затылки.

Впрочем, по истечение уже почти двухлетнего периода с момента официального оглашения обвинений, среди юристов существует четкое понимание – развязка уже очень близка…

Никаких промедлений

«Нет ни малейших реальных оправданий для дальнейшей задержки по этому делу», – заявил Борсон на минувшей неделе. «Даже если бы комиссия была занята другими вопросами (а так оно и было), то я думаю, выглядело бы действительно весьма необычно, если бы они не установили никакого графика и не достигли бы никаких договоренностей относительно оплаты их времени за эти последние десять месяцев для принятия решения к определенной дате. Полагаю, что десяти месяцев вполне достаточно, чтобы подготовить очень, очень подробное решение на 400 или 500 страниц по этому делу, и я думаю, что это неизбежно».

Для самой Премьер-лиги, которая считается наиболее сильной и богатой футбольной лигой планеты, последствия по делу «Манчестер Сити» могут оказаться не менее масштабными и существенными, нежели для самих «горожан». Ранее, напомним, манчестерский клуб уже выиграл судебное разбирательство против АПЛ по вопросу правил о сделках с ассоциированными сторонами. Тогда «горожане» апеллировали, в частности, к тому, что правила лиги нарушают нормы антимонопольного законодательства. В конечном итоге, стороны пришли к соглашению, но сейчас сложно представить какое-либо урегулирование мирным путем, когда «Манчестер Сити» предъявлены обвинения по 115 пунктам.

По этой причине дело также вряд ли будет затянуто в поисках потенциального компромисса, а обе стороны выразят максимальную заинтересованность в скорейшем оглашении вердикта и получении мотивационной его части для ознакомления и дальнейших действий юридического характера.

Дело без хороших решений

В чем еще практически единодушны британские юристы и эксперты, так это во мнении, что каким бы не оказался вердикт, это дело не имеет хороших решений как минимум для самой английской Премьер-лиги.

Если «Манчестер Сити» оправдают, то лигу обвинят в неспособности эффективно контролировать и использовать систему финансового фэйр-плей. В том случае, когда «горожан» признают виновными, то речь зайдет о ситуации, когда лига долгие годы ничего не делала, наблюдая как манчестерский клуб превратился в одного из грандов и ключевых участников дивизиона, а теперь его необходимо наказывать и стопроцентно терять в деньгах и деловой репутации.

Getty Images/Global Images Ukraine

Кроме того, в случае неблагоприятного решения для «Манчестер Сити», клуб абсолютно точно подаст апелляцию и запросит солидную компенсацию. Рассмотрения по этим вопросам могут затянуться на долгие месяцы, если не годы, и к ним могут подключиться другие заинтересованные стороны. Например, клубы, которые теоретически могли бы завоевать чемпионский титул в АПЛ, если бы «Манчестер Сити» не пользовался запрещенными методами использования финансов. Или клубы, претендовавшие на места в Лиге чемпионов, еврокубках…

И подобного рода рассуждения вовсе не лишены смысла. Совсем недавно стало известно, что руководство «Бернли» затребовало компенсацию в размере 50 миллионов фунтов за вылет клуба из АПЛ в сезоне-2021/22. «Бордовые» мотивируют свое решение тем, что стали жертвами несвоевременного вычета очков с «ирисок», из-за чего вылетели из Премьер-лиги и лишились потенциального многомиллионного дохода.

Поэтому каким бы не оказался вердикт по делу о 115 нарушениях финансовых правил со стороны «Манчестер Сити», и когда бы мы его не услышали, сейчас с уверенностью можно сказать лишь одно – окончательную точку в этом деле удастся поставить еще очень и очень нескоро…