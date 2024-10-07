Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити выиграл суд у АПЛ
Англия
07 октября 2024, 17:26 | Обновлено 07 октября 2024, 18:16
1001
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити выиграл суд у АПЛ

Горожане судились с Премьер-лигой относительно коммерческих правил

07 октября 2024, 17:26 | Обновлено 07 октября 2024, 18:16
1001
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити выиграл суд у АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Английский клуб «Манчестер Сити» выиграл судебное дело против Премьер-лиги относительно нарушения коммерческих правил. Как сообщает издание SkySport, независимая комиссия установила, что правила Премьер-лиги относительно коммерческих сделок между клубами и связанными сторонами признали незаконными соглашения между клубом и Etihad.

Из-за этого «горожане» не смогли заключить два спонсорских соглашения. В своем иске руководство «Манчестер Сити» заявило, что такие правила нарушают антимонопольное законодательство.

Комиссия поддержала клуб в этом вопросе. Со стороны «Сити» было подано еще несколько исковых заявлений, но они были отклонены.

По теме:
Гарначо покинул расположение Аргентины из-за повреждения
Футболка звездного одноклубника Мудрика продана за огромную сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла объявила о продлении контракта с Дураном
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити судебный иск суд
Олександр Сільченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Футбол | 07 октября 2024, 07:40 1
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком

Луиджи Ферраджоло остался недоволен игрой римлян в игре против Монцы в 7-м туре Серии А

Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане
Теннис | 07 октября 2024, 14:01 27
Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане
Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане

Даяна в двух сетах уступила Эрике Андреевой в 1/32 финала тысячника в Китае

Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 07.10.2024, 08:14
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Футзал | 06.10.2024, 18:23
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Защитник Руха не поедет в молодежную сборную Украины
Футбол | 07.10.2024, 17:43
Защитник Руха не поедет в молодежную сборную Украины
Защитник Руха не поедет в молодежную сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
07.10.2024, 07:42 8
Футбол
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 2
Футбол
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 80
Футзал
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
06.10.2024, 11:23 1
Бокс
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем