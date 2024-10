ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити выиграл суд у АПЛ

Английский клуб «Манчестер Сити» выиграл судебное дело против Премьер-лиги относительно нарушения коммерческих правил. Как сообщает издание SkySport, независимая комиссия установила, что правила Премьер-лиги относительно коммерческих сделок между клубами и связанными сторонами признали незаконными соглашения между клубом и Etihad.

Из-за этого «горожане» не смогли заключить два спонсорских соглашения. В своем иске руководство «Манчестер Сити» заявило, что такие правила нарушают антимонопольное законодательство.

Комиссия поддержала клуб в этом вопросе. Со стороны «Сити» было подано еще несколько исковых заявлений, но они были отклонены.

🚨🔵 Manchester City statement confirm legal win over Premier League after the governing commercial deals between clubs and related companies were declared unlawful. pic.twitter.com/ThWGMequZT