Английский клубы-гранды «Манчестер Сити» и «Челси» рискуют вылететь из Премьер-лиги после того, как штраф для «Эвертона» в 10 очков создал мощный прецедент.

«Ириски» были шокированы наказанием, которое отправило их в хвост турнирной таблицы, и планируют подать апелляцию.

«Ман Сити» столкнулись с 115 нарушениями финансовых правил Премьер-лиги, а «Челси» может подвергнуться тщательной проверке в связи с выплатами, связанными с бывшим владельцем Романом Абрамовичем.

Юрист Стефан Борсон, который консультировал «Сити», прокомментировал в Твиттере новости об «Эвертоне»: «Не видя решения о присуждении штрафа в 10 очков для «Эвертона», я считаю, что это вінесено за прямое нарушение FFP (финансового фейр-плей).

Но это подтверждает, что санкции против «Ман Сити» (если они будут доказаны), а теперь и против «Челси» (если им будут предъявлены обвинения и будут признаны виновными в отношении неучтенных платежей) потенциально могут привести к вылету из АПЛ в Чемпионшип».

За «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, за «Ман Сити» длительное время играл Александр Зинченко до перехода в «Арсенал», а Виталий Миколенко является левым защитником «Эвертона».

Without seeing the judgment/award -10 points for Everton feels harsh for a straightforward FFP breach to me. But reinforces that sanctions against City (if proven) and now Chelsea (if charged and admitted on the off-books payments) will be potentially relegation inducing.

A glimpse here from today's judgment as to why the City case takes so long (so much longer than Everton). Everton was really a relatively vanilla P&S breach case over the short period in question.



City's case is 10x more complex/voluminous. It has many more moving parts, more… pic.twitter.com/8nO5TY02z2