Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Англия
17 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:55
10452
18

Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?

«Эвертон» получил штраф в 10 очков, что отправило ирисок в хвост таблицы

17 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 17 ноября 2023, 20:55
10452
18
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола, коуч Ман Сити

Английский клубы-гранды «Манчестер Сити» и «Челси» рискуют вылететь из Премьер-лиги после того, как штраф для «Эвертона» в 10 очков создал мощный прецедент.

«Ириски» были шокированы наказанием, которое отправило их в хвост турнирной таблицы, и планируют подать апелляцию.

«Ман Сити» столкнулись с 115 нарушениями финансовых правил Премьер-лиги, а «Челси» может подвергнуться тщательной проверке в связи с выплатами, связанными с бывшим владельцем Романом Абрамовичем.

Юрист Стефан Борсон, который консультировал «Сити», прокомментировал в Твиттере новости об «Эвертоне»: «Не видя решения о присуждении штрафа в 10 очков для «Эвертона», я считаю, что это вінесено за прямое нарушение FFP (финансового фейр-плей).

Но это подтверждает, что санкции против «Ман Сити» (если они будут доказаны), а теперь и против «Челси» (если им будут предъявлены обвинения и будут признаны виновными в отношении неучтенных платежей) потенциально могут привести к вылету из АПЛ в Чемпионшип».

За «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, за «Ман Сити» длительное время играл Александр Зинченко до перехода в «Арсенал», а Виталий Миколенко является левым защитником «Эвертона».

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»
Эрлинг Холанд – лучший игрок 2023 года по версии Tuttosport
Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона
Английская Премьер-лига Эвертон финансы финансовый фейр-плей чемпионат Англии по футболу штрафы Виталий Миколенко Жузеп Гвардиола Роман Абрамович Чемпионшип Михаил Мудрик
Источник Daily Mail
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал может потерять еще одну звезду из-за травмы в сборной
Футбол | 17 ноября 2023, 17:32 0
Реал может потерять еще одну звезду из-за травмы в сборной
Реал может потерять еще одну звезду из-за травмы в сборной

Винисиус Жуниор рассказал, что испытывает дискомфорт

Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Футбол | 17 ноября 2023, 16:00 16
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024

Аналитики дают 67%, что команда Сергея Реброва поедет в Германию

Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Футбол | 17.11.2023, 09:52
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Футбол | 17.11.2023, 18:13
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
Федерико КЬЕЗА: «Мы – Италия, мы обязаны выйти на Евро»
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Футбол | 17.11.2023, 14:39
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Flying Cat
Ото безлад.. добре, що в УПЛ все чисто.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
AlexeiA
Та, не накажуть Сіті. Були роки, коли були явні ознаки порушення ФФП, і то ніяких санкцій не було.
Ответить
+2
Віталій Ткачук
Це непрості клуби, максимум дадуть заборону на трансфери в міжсезоння.
Ответить
+1
Олександр
Мансити продал состав который мог бы стать чемпионом а кроме холанда никого не купили.Зинченко стерлинг гюндоган марез конселу жезус сане 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
umnuy2
прессхата
Ответить
0
Swed
Сплошные если)
Ответить
0
Олександр
Мансити никого не покупает .а вот челси толпы .его точно накажут 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Могут опустить и пониже, в Лигу 2.
Ответить
-1
Александр Шевченко
Ну да, давайте всех опустим впердив, а то бедные фанаты ливерной колбасы могут не дожить до следующего чемпионства, раз в тридцать лет все же чемпионами становятся. Не даром Джон Леннон болел за Евертон, как и все битлы впрочем, а не за эту помойку ливерную
Ответить
-12
Показать Скрыть 5 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
16.11.2023, 05:40
Футбол
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
16.11.2023, 07:25
Теннис
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
16.11.2023, 19:25 26
Футбол
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
Стал известен первый полуфиналист Итогового турнира АТР 2023
16.11.2023, 02:09 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
15.11.2023, 20:16 6
Бокс
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
17.11.2023, 04:23 4
Футбол
Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список нарушителей
Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список нарушителей
15.11.2023, 20:25 97
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем