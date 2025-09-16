50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон
«Бернли» вспомнил сезон 2021/22.
Представители клуба «Бернли» планируют обратиться в суд и подать заявление против «Эвертона» в отношении сезона 2021/22.
«Бордовые» требуют финансовую компенсацию в размере 50 миллионов фунтов стерлингов из-за нарушения «ирисками» правил финансового вейр-плей и вылета «Бернли» в Чемпионшип, в результате которого клуб потерял доход.
В 2023 году «Эвертон» был наказан снятием 10 очков за финансовые нарушения сезона 2021/22.
По мнению функционеров «Бернли», если бы «ириски» были наказаны за свои действия в 2021/22, «бордовые» не оказались бы в зоне вылета.
Тогда «Бернли» завершил чемпионат с 35 очками и вылетел в низшую лигу, а «Эвертон» набрал 36 баллов и сохранил место в АПЛ.
Суд будет рассматривать дело в закрытом режиме, вероятно, вердикт будет объявлен непублично.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Задерецкий рассказал о периоде игры за луцкую «Волынь»
Состоялся второй этап Европейской Формулы-4