50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон

Представители клуба «Бернли» планируют обратиться в суд и подать заявление против «Эвертона» в отношении сезона 2021/22.

«Бордовые» требуют финансовую компенсацию в размере 50 миллионов фунтов стерлингов из-за нарушения «ирисками» правил финансового вейр-плей и вылета «Бернли» в Чемпионшип, в результате которого клуб потерял доход.

В 2023 году «Эвертон» был наказан снятием 10 очков за финансовые нарушения сезона 2021/22.

По мнению функционеров «Бернли», если бы «ириски» были наказаны за свои действия в 2021/22, «бордовые» не оказались бы в зоне вылета.

Тогда «Бернли» завершил чемпионат с 35 очками и вылетел в низшую лигу, а «Эвертон» набрал 36 баллов и сохранил место в АПЛ.

Суд будет рассматривать дело в закрытом режиме, вероятно, вердикт будет объявлен непублично.