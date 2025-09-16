Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон
Англия
16 сентября 2025, 14:19 | Обновлено 16 сентября 2025, 14:28
«Бернли» вспомнил сезон 2021/22.

Getty Images/Global Images Ukraine

Представители клуба «Бернли» планируют обратиться в суд и подать заявление против «Эвертона» в отношении сезона 2021/22.

«Бордовые» требуют финансовую компенсацию в размере 50 миллионов фунтов стерлингов из-за нарушения «ирисками» правил финансового вейр-плей и вылета «Бернли» в Чемпионшип, в результате которого клуб потерял доход.

В 2023 году «Эвертон» был наказан снятием 10 очков за финансовые нарушения сезона 2021/22.

По мнению функционеров «Бернли», если бы «ириски» были наказаны за свои действия в 2021/22, «бордовые» не оказались бы в зоне вылета.

Тогда «Бернли» завершил чемпионат с 35 очками и вылетел в низшую лигу, а «Эвертон» набрал 36 баллов и сохранил место в АПЛ.

Суд будет рассматривать дело в закрытом режиме, вероятно, вердикт будет объявлен непублично.

Бернли Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига суд фейр-плей
Андрей Витренко Источник: The Sun
