Вингер Динамо: «Мы же не дураки, все понимаем»

Украинский вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал игру команды в Лиге конференций:

– В еврокубках, как и в прошлом сезоне, начинается неудачная серия. Такое впечатление, что «Динамо» в чемпионате и на евроарене немного разное. В чем причина, на ваш взгляд?

– Я с вами согласен. Если честно, даже не знаю. Бывает, с ребятами это обсуждаем, когда в купе едем, чай пьем. Психологическое состояние, конечно, не самое лучшее, особенно после пяти ничьих и большого количества критики, причем заслуженной. Но, честно, не знаю, что не так.

Тренируешься так же, выкладываешься одинаково, но мы же сами видим, как играем. Ноль ударов в створ ворот, качество не то. Я считаю, что с прошлого сезона мало что изменилось. Да, ушли Ванат и Бущан, но эти изменения не глобальные. Думаю, дело больше в психологии. Также нужно больше раскованности. Мы умеем обыгрывать, забирать мяч, но когда ты выходишь на поле и на второй минуте пропускаешь от «Самсунспора»... Я смотрел по телевизору, потому что заболел, и внутри меня трясло. Я понимаю, как ребятам и тренерскому штабу.

У нас еще есть матчи впереди. Нужно исправлять эту ситуацию. Мы смотрим и читаем, что о нас говорят, признаем, что это заслужено. Мы же не дураки, все понимаем, трезво смотрим на эту ситуацию. Но есть, что есть. Хочется не словами, а делом, своей игрой дать ответ всем критикам, потому что это задевает. Все в наших ногах и в наших руках, хочется, чтобы о «Динамо» говорили, что это прежде всего чемпион Украины, который играет за свою страну на евроарене.

